Marius Şumudică, întoarcere şoc la Rapid în final de sezon?! Ședință de urgență la club: ore decisive pentru Gâlcă

Rapid a continuat, și în meciul cu CFR Cluj, forma dezastruoasă începută în luna martie. Scaunul lui Costel Gâlcă se clatină serios. Ce șanse sunt să revină Marius Șumudică în final de sezon. Informații exclusive.
Adrian Baciu
05.05.2026 | 11:55
Marius Şumudică, întoarcere şoc la Rapid în final de sezon?! Şedinţă de urgenţă la club: ore decisive pentru Gâlcă.
Urmează ore care pot aduce modificări importante la Rapid București. Costel Gâlcă este într-o situație extrem de delicată, după ce echipa sa a pierdut din nou, de această dată acasă, scor 1-2, cu CFR Cluj. Sunt pe masă două variante: una a continuității și alta a producerii unui șoc pe banca tehnică. FANATIK are informații extrem de importante.

Ce șanse sunt ca Marius Șumudică să revină la Rapid în final de sezon?! Ședință de urgență, ce se întâmplă cu Gâlcă

Rapid nu mai bate pe nimeni de 6 meciuri. Echipa lui Costel Gâlcă a fost învinsă de CFR Cluj, scor 1-2, în ultimul meci al rundei cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii. Giuleștenii au ajuns la 5 eșecuri și un egal în această fază finală a campionatului. După acest rezultat, alb-vișiniii rămân pe locul 5 în play-off, cu 32 de puncte, în timp ce elevii lui Daniel Pancu și-au asigurat în mare măsură o prezență pe podium.

În Giulești, conducerea clubului analizează în acest moment soluții pentru ieșirea din această criză care pare fără sfârșit. Din informațiile obținute de FANATIK, în următoare 24 de ore cei din fruntea clubului vor lua o decizie. Va fi organizată o ședință de urgență în care sunt analizate două variante. În prima se discută de continuitate. Adică, se va merge mai departe cu Costel Gâlcă. Acesta are un mare avantaj, o clauză de 200.000 de euro. Deși are 5 eșecuri în ultimele 6 etape, antrenorul încă este în obiectiv.

Mai există o a doua variantă, e vorba de un șoc produs la echipă. În acest caz, pe masă e scenariul venirii unui alt tehnician care să facă o minune și să salveze sezonul pe finalul său, adică să ducă echipa în cupele europene. Printre numele vehiculate de posibili tehnicieni care să vină la Rapid se află și cel al lui Marius Șumudică. ”Șumi” a mai fost în Giulești în urmă cu un an, atunci când a plecat tot așa, pe finalul play-off-ului. Tehnicianul de 55 de ani este liber de contract după ce s-a despărțit, în luna martie, de saudiții de la Al Okhdood.

În acest moment, schimbarea lui Costel Gâlcă are șanse destul de importante. Informațiile din sânul echipei indică faptul că există o temere în Giulești că, prin rămânerea actualului tehnician, echipa riscă să piardă tot. Rămâne de văzut dacă Dan Șucu și Victor Angelescu vor decide să ia o măsură drastică.

Robert Niță: ”Costel Gâlcă și staff-ul său au avut susținerea totală în această perioadă”

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a admis faptul că la Rapid este o criză în momentul de față. Cu toate acestea, Costel Gâlcă a avut parte de sprijin total din partea conducerii clubului.

”Costel Gâlcă și staff-ul său au avut susținerea totală în această perioadă, și în momentul de față, din partea clubului. Au mai fost vehiculate nume de antrenori. Nu, lui Gâlcă i s-a transmis că are susținere totală a clubului, chiar și în perioada asta de criză. Clubul e la două puncte de Dinamo”, a spus Niță.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
