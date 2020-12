Marius Şumudică, ironic cu adversarii după ce a ajuns pe locul 3 în Turcia! A făcut show la conferinţă

Antrenorul român i-a ironizat pe adversarii din jocul de astăzi după ce aceștia au avut o posesie superioară, însă nu au reușit să câștige.

După succesul formației sale, 3-1 contra lui Alanyaspor, Marius Șumudică și-a felicitat jucătorii și a discutat despre viitorul lui la Gaziantep.

Tehnicianul român, care mai are contract cu echipa din Turcia până în vara anului viitor, le-a spus suporterilor că nu vrea să o părăsească pe Gaziantep, însă zice că nu a primit nicio ofertă pentru prelungirea contractului.

Marius Șumudică, ironic cu adversarii: „I-am lăsat să aibă mingea”

Tehnicianul Marius Șumudică a fost extrem de încântat de evoluția fotbaliștilor săi în partida cu Alanyaspor și și-a lăudat fotbaliștii. de Asemenea, fostul antrenor al Astrei Giurgiu și-a ironizat adversarii, despre care a spus că știa că le place să aibă posesia mingii.

„Am jucat foarte bine astăzi. Au fost două lucruri foarte importante în meci. În primul rând, jucătorii mei au jucat cu inima lor și așa au câștigat meciul. În al doilea rând, au făcut tot ce mi-am dorit din punct de vedere tactic. Mi-au urmat instrucțiunile.

Știam că adversarul vrea să aibă mingea așa că l-am lăsat și am încercat să plecăm pe contraatac. Am obținut ceea ce ne-am dorit de la aceste atacuri și am câștigat. Suntem singura echipă care marchează de trei ori împotriva lui Alanyaspor.

Acesta a fost ultimul meci din 2020 și dedicăm victoria fanilor! Anul trecut am avut 24 de puncte în 17 etape, acum avem 27 în 14. Suntem într-un moment foarte bun, dar obiectivul e să fim în top 10”, a declarat Șumudică la conferința de presă, conform beiN Sport.

Ar mai sta la Gaziantep: „Vreau să știe toată lumea că nu vreau să plec”

Marius Șumudică le-a transmis un mesaj suporterilor: „Am un mesaj pentru fanii. Niciun oficial nu a venit la mine pentru a discuta despre contract și pentru a-mi oferi o înțelegere nouă. Aștept acest contract! Vreau să știe toată lumea că nu vreau să plec! Nu vreau să părăsesc orașul pentru că sunt foarte fericit aici! Vreau să pun capăt dezinformărilor”, a mai spus tehnicianul.

Antrenorul român are Turcia la picioare după rezultatele din ultimul timp pe care le-a înregistrat cu Gaziantep. Tehnicianul se află în război cu președintele clubului pe care îl antrenează. După victoria de astăzi, cu echipa de pe poziția a doua, formația românului a urcat pe podium. Marius Șumudică este foarte mândru deoarece tactica sa a funcționat.

La sfârșitul jocului de duminică, antrenorul român a fost întrebat și de posesie, însă a răspuns în stilul său caracteristic. ”Echipa adversă a avut posesia mingii de 76%. Dacă vor, pot să ia mingea acasă, eu am 3 puncte și 3 goluri”, a declarat antrenorul român la sfârșitul jocului. Alexandru Maxim a înscris și el pentru Gaziantep.