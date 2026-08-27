„Azi vine!” Marius Șumudică a anunțat un transfer la CFR Cluj și i-a dat replica lui MM Stoica: „Am vorbit cu Cordea și Korenica”

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 29 august, de la ora 16:00, CFR Cluj întâlnește Csikszereda în deplasare. Marius Șumudică a prefațat acest meci în cadrul unei conferințe de presă premergătoare. Ce a spus antrenorul „feroviarilor” despre echipa sa, dar și cum a răspuns după ultimele declarații ale lui Mihai Stoica.

Gândurile lui Marius Șumudică înainte de Csikszereda – CFR Cluj

CFR Cluj a bifat o victorie importantă etapa trecută, . Formația din Gruia are acum un duel cu cei de la Csikszereda, iar Marius Șumudică a spus că urmărește să acumuleze cât mai multe puncte de acum înainte, iar astfel să părăsească zona „periculoasă” a clasamentului. Tehnicianul nu s-a ferit să atace oamenii care s-au aflat înaintea sa la club și au făcut astfel încât echipa să ajungă în situația actuală (n.r. – ).

ADVERTISEMENT

„Eu vreau să fug cât mai mult de locurile retrogradabile și să urcăm cât mai sus, după ne vom seta alt obiectiv. Vedem ce se întâmplă în cadrul clubului cu jucătorii care mai vin și principalul obiectiv este următorul meci. Am șters cu buretele meciul cu FCSB, le-am pus pe tablă trei puncte și le-am șters. Mi se spune că s-au făcut toate diligențele către FIFA și așteptăm acum, o zi, două, cinci, nu știu exact, despre ridicarea interdicției la transferuri. Îmi doresc transferuri, mi s-a spus că în câteva zile se va ridica această interdicție de a transfera jucători din alte țări.

Am pierdut deja din ei (n.r. – jucătorii și-au găsit alte echipe). Astăzi, din câte știu, va veni un jucător pe care l-am convins și în următoarele două mai aștept încă doi. Până luni o să avem trei jucători aici care ne vor ajuta. Imaginați-vă ce a însemnat CFR în trecut și ce înseamnă acum. Cu tot respectul, în momentul de față nu mai este lapte și miere cum era înainte. Înainte a fost și cei care au trecut pe aici au gustat și din lapte și din miere, eu am ajuns târziu, la pelin.”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, replică după declarațiile lui Mihai Stoica

După ce după meciul dintre CFR Cluj și FCSB, Marius Șumudică și Mihai Stoica au mai avut ceva de spus. De data aceasta, subiectul a fost legat de posibilele plecări ale lui Cordea și Korenica la FCSB. Tehnicianul ardelenilor a infirmat acest scenariu, așa cum și

ADVERTISEMENT

„Eu am văzut declarația lui Mihai Stoica și am văzut că nu există interes pentru jucătorii CFR-ului. Nu știu de unde aveți informația că Meriton Korenica e dorit de FCSB. Am vorbit cu Cordea și Korenica, mi-au zis că nu au nicio ofertă concretă, nu se gândesc să plece, sunt cu capul la ce trebuie să facă la CFR.

ADVERTISEMENT

Vom vedea ce se va întâmpla, mai sunt câteva zile și se închid transferurile, poate apărea ceva dacă era un interes. L-am auzit pe domnul Mihai Stoica, care cunoaște foarte bine situația, că nu vrea niciun jucător de la CFR, deci este exclus”, a mai punctat Marius Șumudică.