Marius Şumudică, ironii pentru rivale: „Noi cu Loganul prin Europa, alţii cu Tico în turul 1. Se uită la televizor!“

Marius Şumudică a susţinut o conferinţă de presă înaintea meciului de Liga 1 contra lui CS Mioveni. Ardelenii vor evolua în deplasare, pe 6 august, de la ora 21:30. Cu toate aceastea, antrenorul lui CFR Cluj a vorbit mai mult despre dubla cu Young Boys din preliminariile Ligii Campionilor, decât despre jocul din campionat.

Marius Şumudică nu a ratat ocazia de arunca săgeţi spre rivalele interne, care au fost eliminate din competiţiile interne. .

Marius Şumudică: „Adversarii îşi doresc să ne prindă în cel mai slab moment“

„CS Mioveni e o echipă nou promovată. Toate echipele care joacă împotriva noastră se vor concentra, se vor motiva la momentul jocului. Venim la două zile după meciul cu Young Boys. Nu este uşor, dar nu ne plângem. Nu am cerut conducerii să amâne meciul.

Ne-am dorit ca jocul cu Farul, pe care-l vom disputa acasă, să-l amânăm o singură zi, de vineri pe sâmbătă, având în vedere că ne întorceam de la Berna. Şi atunci, cum să mă gândesc să amân jocul, dacă nu am putut să îl duc cu 24 de ore mai târziu.

Dar aştia suntem. Suntem puternici, suntem CFR Cluj, o echipă puternică, o echipă râvnită, care deranjează. Adversarii îşi doresc să ne prindă în cel mai slab moment. Eu voi încerca să nu le dau această oportunitate.

De când sunt aici, din 9 meciuri am pierdut unul singur, cu Banja Luka. Ok, am terminat 0-0 în Supercupă şi am pierdut în babilonia aia la penalty-uri.

Cred că foarte multă lume şi-ar dori să fie în locul meu aici. CFR Cluj este singura echipă care joacă, în momentul de faţă, cu turul 3 pe masă, cu şansă de a accede în play-off-ul de Champions League, de la 0-0. Noi am jucat, practic, o repriză. Noi mergem la Berna să ne calificăm, nu ca victime, să ne calce în picioare. Se poate întâmpla, dar eu niciodată nu voi transmite un mesaj de genul ăsta.

Mergem la Berna să ne calificăm. Dacă vom putea bine, dacă nu, ok. Eu sunt mândru de ceea ce au realizat băieţii. Uitaţi-vă la Young Boys, care are o echipă foarte bine organizată, foarte puternică. Dar mâine avem un meci foarte important (n.r. – la Mioveni) şi vreau să facem 12 puncte.

Marius Şumudică: „Celelalte echipe, marţea şi miercurea, se uită la televizor şi comentează“

Suntem pe primul loc, suntem la 90 sau 120 de minute de play-off-ul Champions League, iar celelalte echipe… scuzaţi-mă… marţea şi miercurea, se uită la televizor şi comentează. Şi văd, şi aud CFR, CFR!!! Nu le convine, îi deranjează.

Am fost declarat ‘Antrenorul anului’ în Turcia, dar am venit cu inima deschisă la CFR să fac ceva. Young Boys, care este o echipă mult mai titrată decât noi în momentul de faţă, nu şi-a creat nicio ocazie clară. Eu nu-mi aduc aminte să fi scăpat unul singur cu Arlauskis sau ceva de genul ăsta. E adevărat că nici noi nu am pus probleme, dar, din punct de vedere tactic, i-am închis perfect.

Marius Şumudică: „Noi cu Loganul prin Europa. Alţii cu Tico în turul 1“

Îi dau dreptate lui . O să încerc să transform acest Logan într-o maşină mai performantă la Berna. Deocamdată, Loganul rezistă, faţă de alţii care, săracii, în primul tur, au fost cu Tico.

O să luăm şi campionatul. La pas! Şi dacă o să rămânem în Conference League, joi, vineri, să se uite la televizor (n.r. – rivalele) Să se uite când vom întâlni echipe puternice şi să aplaude, că merităm să fim aplaudaţi. Dar eu cred că ne vom duce mai sus de Conference“, a spus Marius Şumudică în conferinţa de presă.