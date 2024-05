Marius Șumudică, ironii la adresa FCSB înaintea derby-ului cu Rapid: „Ei sunt cetățeni, nu suporteri!”

Marius Șumudică a fost invitat prin telefon de Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre campioana FCSB și suporterii clubului. Emisiunea poate fi văzută pe website, în direct, în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30.

Marius Șumudică aprinde derby-ul Rapid – FCSB

, a avut o serie de ironii la adresa FCSB-ului, despre care spune că nu este continuatoarea Stelei. Tehnicianul a spus că nu se poate dezice de caracterul de rapidist, ceea ce este un atuu pentru el.

„Niciodată nu m-am dezis de poziția mea pe care am avut-o. Sunt genul de antrenor-suporter. Nu pot să mă dezic de dragostea mea pentru Rapid. Nu am făcut decât să fredonez unele cântece, pe care galeria Rapidului le fredonează, nu numai la derby-urile cu FCSB.

Pentru mine, echipa Steaua e cea care aparține Ministerului Apărării Naționale, Dinamo a Afacerilor Interne, iar Rapid a Transporturilor. Majoritatea suporterilor se duc către FCSB, ‘cetățeni’, mai bine zis“, a spus Marius Șumudică, în exclusivitate.

Ironii la adresa suporterilor și a lui Gigi Mustață

De altfel, Șumudică a mai avut ironii și la adresa lui Gheorghe Mustață, pe care l-a criticat pentru greșeli gramaticale. Tehnicianul a fost acid la adresa .

“Ei sunt într-o campanie electorală după 8-9 ani, să formeze o galerie. Ei nu sunt suporteri, sunt ‘cetățeni’. Te uiți la meciurile celor de la FCSB, pe Arena Națională, și mergi pe străduțele de pe lângă, 80% din mașini sunt din țară. Dacă le iei buletinele, cred 15% sunt din București.

Eu îi respect, au suporteri peste tot. Nu știu ce l-a deranjat pe dânsul că am fredonat eu acele cântece. Probabil nu este în fișa postului unui antrenor. Asta am simțit, asta fac, nu o să mă dezic niciodată de dragostea mea pentru Rapid. Asta o să fac întotdeauna.

Dacă se va fredona un astfel de cântec, n-o să îmi pun lacăt la gură, fiindcă nu îmi e frică de nimeni. Când spun, spun ceea ce simt. Spontaneitatea e una dintre calitățile mele, pe care trebuie să o aibă un om.

Referitor la cei 55.000 care a dat cu barosul, nu puteau să dea 55.000 cu barosul. 55.000 AU dat cu barosul, domnul Mustață. Nu 55.000 a dat cu barosul…“, a spus Marius Șumudică, după intervenția lui Gheorghe Mustață de la FANATIK SUPERLIGA.

Laude pentru Mihai Stoica

Mihai Stoica a mai fost un inamic episodic al lui Marius Șumudică, cu care s-a mai razboit anterior. Însă, tehnicianul spune că managerul general are un merit major în câștigarea titlului FCSB-ului.

„Aș putea avea un dialog oricând dorește dansul. Are un grad de cultură ok și cred că aș putea avea un discurs cu dânsul. Nu știu de ce s-a ofuscat așa, că a fost deranjat de ceea ce am spus.

Lăsând la o parte problema mea cu Mihai Stoica, e unul dintre cei mai buni conducători, ca drept dovadă și-a pus amprenta și au câștigat campionatul. E și meritul lui“, a mai adăugat Marius Șumudică.

Marius Sumudica, TIRADA IN DIRECT pentru Mihai Stoica si Gigi Mustata in RAZBOIUL Rapid - FCSB