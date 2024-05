Marius Șumudică își continuă războiul cu MM Stoica și îl distruge pe Octavian Popescu! „Mai trec două vieți până să ajungă ca mine”

Marius Șumudică nu se oprește și continuă să îl atace pe Octavian Popescu. , rapidistul îl caracterizează din nou dur pe decarul campioanei.

Marius Șumudică își continuă războiul cu MM Stoica și îl distruge pe Octavian Popescu!

pentru o echipă precum FCSB. Rapidistul este de părere că decarul “roș-albaștrilor” nu ar fi strâns meciurile în Liga 1 pe care le are, dacă nu ar fi fost regula U21.

ADVERTISEMENT

“Să dea Dumnezeu ca Tavi Popescu să realizeze și mai mult, decât a realizat până acum. Am văzut o analiză a domnului Mihai Stoica. Spunea că el (n.r. Octavian Popescu) are vreo 130 de meciuri și 26 de goluri marcate.

Adică o medie de 1 gol la 6 meciuri la echipa care este campioană și care an de an a terminat pe podium și a jucat în cupe europene cu echipe mai slab cotate.

ADVERTISEMENT

Pentru un jucător care își dorește să fie la echipa națională sau este în momentul de față în prim-planul fotbalului românesc, cred că este o medie destul de scăzută. Să dai un gol la 6 meciuri și să joci la FCSB e o problemă.

Dar dacă domnul Stoica, un om priceput la fotbal, crede că cifrele respective dau valoare unui jucător, eu am să respect acest lucru și nu am să intru în nicio polemică. Eu sunt antrenor și el este conducător.

ADVERTISEMENT

Până să ajung eu conducător de talia lui Mihai Stoica, probabil că ar trebui să mai treacă o viață, să ne mai naștem o dată. Iar până ca Mihai Stoica să ajungă antrenor precum Șumudică ar trebui să mai treacă două vieți”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

“Nu juca 130 de meciuri fără regula U21”

“Eu respect și nici nu am răspuns. Nu am ieșit și nu am spus nimic la momentul respectiv. Mie așa mi s-a părut, că acest băiat mai are de lucrat la ceea ce înseamnă masă musculară.

ADVERTISEMENT

Poate am avut o exprimare ieșită din tiparele normalului. Dar pe mine acest băiat nu mă impresionează cu nimic. Cred că domnul Rotaru a avut perfectă dreptate când a făcut acea caracterizare între Baiaram și el. Nu vorbim doar de U21.

Să nu uităm că dacă nu era această regulă impusă cu U21, jucătorul respectiv nu mai avea cele 130 de meciuri jucate. Probabil scădeau dramatic și reușitele, care și așa sunt sub nivelul unui jucător de mare valoare.

Fiecare dintre acești jucători, Octavian Popescu și Ștefan Baiaram, au fost ajutați de regula U21 să joace. Și au ajuns la cifrele respective care mi se par niște cifre care nu sunt demne de valoarea unui club care are pretenții la campionat și care an de an termină pe podium”, a mai spus Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică, atac dur către Tavi Popescu