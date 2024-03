Marius Șumudică își face noi dușmani la Rapid: „Nu anul ăsta e Centenarul!”. Adevăratele drame pentru suporterii giuleșteni

dar conducerea clubului susține că Centenarul ar trebui omagiat cum se cuvine la finalul acestui campionat prin cucerirea unui trofeu sau măcar cu o calificare în cupele europene. Părere pe care nu o împărtășește însă și Marius Șumudică.

Marius Șumudică își face noi dușmani la Rapid: „Nu anul ăsta e Centenarul!”

Rapidist până în măduva oaselor, Așteaptă cuminte să i se ofere șansa de a pregăti din nou clubul iubit, dar Cum ar fi cea referitoare la Centenar, deși e convins că își va atrage noi dușmani cu afirmațiile sale.

„Eu în continuare o spun că nu anul ăsta e Centenarul. O spun clar! Cum, anul ăsta face Rapidul 100 de ani? Eu vorbesc calendaristic… Nu! Din punctul meu de vedere, anul calendaristic, anul trecut au făcut 100 de ani”, își susține răspicat punctul de vedere Marius Șumudică cu privire la Centenarul Rapidului.

„Îți mai faci niște dușmani…”, i-a replicat instant Robert Niță, moderatorul SUFLET DE RAPIDIST, emisiune pe care o puteți urmări LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare marți, de la ora 13:30.

„Nu… Dar anul trecut au făcut 100 de ani. Dar, dacă vrei să o iei ca și an competițional, anul ăsta este… Calendaristic a fost. Eu asta am spus la momentul respectiv. Calendaristic a fost 1923 – 2023. Dar, competițional, în campionatul 2023-2024 se împlinesc cei 100 de ani. În campionatul ăsta.

Dacă în campionatul ăsta ajungi în cupele europene, să dea Dumnezeu să se califice!, ai făcut o performanță în anul competițional în care sărbătorești Centenarul. Pentru că, din punctul meu de vedere, realistic vorbind, este destul de greu să câștigi campionatul.

Dar, încă o dată o spun, calendaristic, eu am considerat și am spus la momentul respectiv, că era 2023. Dar, cum ați spus și voi, competițional anul ăsta se împlinesc 100 de ani. Și cred că ar fi momentul ca la 100 ani Rapidul să bucure suporterii ăștia atât de minunați. Că au luat-o de jos iar, din liga a patra… Și să promovezi an de an…

La cei 100 de ani, consider că ar fi o performanță extraordinară dacă ar termina în primele trei”, a spus Marius Șumudică la SUFLET DE RAPIDIST, emisiune a cărei premieră e disponibilă joia, de la 10:30, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de YouTube Fanatik.

Marius Șumudică și adevăratele drame pentru suporterii Rapidului

Lăsând la o parte controversa cu Centenarul, Marius Șumudică a vorbit și despre Crede că titlul e un ideal greu de atins, însă e de părere că o clasare în afara Top 3 ar fi un dezastru pentru clubul din Giulești.

„Dacă nu termină în primele trei și fiind ieșită și din Cupă… Eu nu am înțeles atunci cum au putut să iasă din Cupă, să te scoată CSA… Eu, ca rapidist, să te scoată CSA din Cupă și să-mi ia FCSB-ul campionatul în ultima etapă, cu mine pe Giulești, m-a nenorocit! M-am nenorocit! Deci eu nu mai ies din casă!

Ar fi dramă! Asta ar trebui să înțeleagă cei de la Rapid. Ce simt eu ca rapidist… Dar calificarea într-o cupă europeană, indiferent… să ia FCSB-ul campionatul, asta e… Dar să termini în primele trei, că nu poți să iei campionatul din primii ani, e un sezon ok din punctul meu de vedere. Ca rapidist, ca antrenor, ca orice vrei acum să mă cataloghezi.

Dar, în momentul în care termini pe locul 4, din punctul meu de vedere, la ce investiții s-au făcut și la ce eforturi a făcut domnul Șucu, este un an ratat. Asta este părerea mea”, a mai spus Marius Șumudică la SUFLET DE RAPIDIST.

