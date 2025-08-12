Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Şumudică l-a criticat pe Costel Gâlcă după Oţelul – Rapid 1-1: „A pierdut două puncte! Să nu mai facem comparaţii cu sezonul trecut”

Marius Șumudică a aruncat săgeți către Costel Gâlcă după Oțelul - Rapid 1-1. Ce reproșuri are fostul antrenor al alb-vișiniilor
Cristian Măciucă
12.08.2025 | 12:40
Marius Sumudica la criticat pe Costel Galca dupa Otelul Rapid 11 A pierdut doua puncte Sa nu mai facem comparatii cu sezonul trecut
EXCLUSIV FANATIK
Marius Şumudică l-a criticat pe Costel Gâlcă după Oţelul - Rapid 1-1: „A pierdut două puncte! Să nu mai facem comparaţii cu sezonul trecut” FOTO: Fanatik

Rapid e neînvinsă în SuperLiga în primele cinci etape, dar Costel Gâlcă a fost criticat de Marius Șumudică după remiza cu Oțelul, scor 1-1.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, critici pentru Costel Gâlcă după Oțelul – Rapid 1-1

La Galați, Rapid a ratat șansa de a egala la puncte liderul Universitatea Craiova. După 1-1 cu Oțelul, echipa lui Costel Gâlcă a rămas pe locul 2, cu 11 puncte. Deși giuleștenii sunt neînvinși în acest campionat, Costel Gâlcă a primit critici de la Marius Șumudică.

„Făcând o comparație după jocul de ieri între cei de la Oțelul Galați și Rapid București, este o comparație ușor de făcut din punct de vedere al transferurilor. Oțelul aduce 16 jucători, Rapid în primul 11 a avut doi jucători. Kramer și Baroan. În rest, sunt aceeași jucători de anul trecut.

ADVERTISEMENT

Rapid trebuia să fie mult mai omogenă, mai expresivă din punct de vedere al relațiilor de joc. Alege un modul de joc cu doi 6-ari, cu Hromada și Keita. Suferă în prima repriză, din punctul meu de vedere. A fost o repriză a Galațiului. 

Îmi pare rău pentru Hromada. E un băiat foarte fragil și, dacă vă uitați, în fiecare sezon joacă câte 15-16 meciuri. E a nu știu câta oară când se accidentează. E și un tip conservator. Când simte orice, imediat se cere afară sau spune că nu poate duce meciul.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Ăsta a fost norocul Rapidului ieri, ăsta a fost declicul. Când iese Hromada și intră Gojkovic și schimbă modulul în 4-3-3 sau 4-1-4-1. Cu Dobre lipit de tușă în partea stângă, îl bagă pe Hazrolaj și joacă mult mai mult între linii, fiindcă cei de la Oțelul jucau 4-5-1, cu o pâlnie de cinci jucători pe construcția Rapidului, care era una ternă în prima repriză. Ei nu puteau pătrunde prin această pâlnie. 

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța,...
Digisport.ro
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat

Christensen poate să joace doar lângă un 6-ar. Nu e un jucător care să joace cu spatele la joc, să fie decar. Se trage în părțile laterale, îi place să aibă mingea de foarte multe ori. Ca decar, te întâlnești de mai puține ori cu mingea când o echipă se apără supraaglomerat. El coboară de foarte multe ori.

ADVERTISEMENT

Atâta timp cât și Hromada și Keita și Christensen erau sub linia mingii, le era foarte ușor celor de la Galați să distrugă fiindcă ei nu mai aveau potență pe faza de atac. Când intră Gojkovic și Christensen e mutat mai sus și rămâne doar Keita, automat câștigi doi interi, care pot primi mingea între cele două linii ale celor de la Galați, linia formată din cei 4 fundași și linia celor 5 mijlocași”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

„Nu înțeleg de ce să faci schimbările alea”

Marius Șumudică nu a înțeles schimbările făcute de Gâlcă în minutul 90+1, când Andrei Borza și Tobias Christensen au fost înlocuiți de Omar El-Sawy și Filip Blazek.

„E problema domnului Gâlcă cum a gândit. Nu mă pot pune în pielea dânsului, dar nici eu nu înțeleg de ce să faci schimbările alea, în ultimele minute, când tu aveai nevoie de victorie. Rapid, ieri, a pierdut două puncte. Ok, Rapid e neînvinsă. Se tot fac comparații cu sezonul trecut, cu ce a făcut Lennon, cu ce a făcut Șumudică. Nu ar trebui să mai facem comparații. Ar trebui să vorbim de ce se întâmplă în momentul de față și să vorbim de la joc la joc.

Rapid alternează. Joacă tot la fel, ba o primă repriză foarte slabă, a doua bine, ba prima repriză foarte bine, cu aplombul publicului, pe Giulești, și cad în a doua. Sunt ferm convins că domnul Gâlcă știe ce are de făcut și va regla aceste probleme”, a adăugat fostul antrenor al Rapidului.

Marius Sumudica CRITICA DUR tactica Rapidului cu Otelul. Momentul CARE A SCHIMBAT SOARTA meciului

Marius Şumudică pune tunurile pe FCSB după parcursul dezastruos: “N-ai nicio scuză! Deja...
Fanatik
Marius Şumudică pune tunurile pe FCSB după parcursul dezastruos: “N-ai nicio scuză! Deja e ‘groasă’”. Pe cine vede în play-off
Rapid pierde un titular pentru derby-ul cu FCSB: “Mi-e greu să cred că...
Fanatik
Rapid pierde un titular pentru derby-ul cu FCSB: “Mi-e greu să cred că va putea juca!”. Giuleştenii pot bifa o revenire importantă
Universitatea Craiova, lider, FCSB și CFR Cluj, la retrogradare! Analiză tăioasă după a...
Fanatik
Universitatea Craiova, lider, FCSB și CFR Cluj, la retrogradare! Analiză tăioasă după a cincea etapă din SuperLiga
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mitică Dragomir l-a sunat pe Radu Naum și l-a amenințat fără pic de...
iamsport.ro
Mitică Dragomir l-a sunat pe Radu Naum și l-a amenințat fără pic de rușine: 'Presiune reală'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!