Marius Şumudică l-a criticat pe Costel Gâlcă după Oţelul – Rapid 1-1: „A pierdut două puncte! Să nu mai facem comparaţii cu sezonul trecut”

dar Costel Gâlcă a fost criticat de Marius Șumudică după remiza cu Oțelul, scor 1-1.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, critici pentru Costel Gâlcă după Oțelul – Rapid 1-1

La Galați, Rapid a ratat șansa de a egala la puncte liderul Universitatea Craiova. După 1-1 cu Oțelul, echipa lui Costel Gâlcă a rămas pe locul 2, cu 11 puncte. Deși giuleștenii sunt neînvinși în acest campionat,

„Făcând o comparație după jocul de ieri între cei de la Oțelul Galați și Rapid București, este o comparație ușor de făcut din punct de vedere al transferurilor. Oțelul aduce 16 jucători, Rapid în primul 11 a avut doi jucători. Kramer și Baroan. În rest, sunt aceeași jucători de anul trecut.

ADVERTISEMENT

Rapid trebuia să fie mult mai omogenă, mai expresivă din punct de vedere al relațiilor de joc. Alege un modul de joc cu doi 6-ari, cu Hromada și Keita. Suferă în prima repriză, din punctul meu de vedere. A fost o repriză a Galațiului.

Îmi pare rău pentru Hromada. E un băiat foarte fragil și, dacă vă uitați, în fiecare sezon joacă câte 15-16 meciuri. E a nu știu câta oară când se accidentează. E și un tip conservator. Când simte orice, imediat se cere afară sau spune că nu poate duce meciul.

ADVERTISEMENT

Ăsta a fost norocul Rapidului ieri, ăsta a fost declicul. Când iese Hromada și intră Gojkovic și schimbă modulul în 4-3-3 sau 4-1-4-1. Cu Dobre lipit de tușă în partea stângă, îl bagă pe Hazrolaj și joacă mult mai mult între linii, fiindcă cei de la Oțelul jucau 4-5-1, cu o pâlnie de cinci jucători pe construcția Rapidului, care era una ternă în prima repriză. Ei nu puteau pătrunde prin această pâlnie.

ADVERTISEMENT

Christensen poate să joace doar lângă un 6-ar. Nu e un jucător care să joace cu spatele la joc, să fie decar. Se trage în părțile laterale, îi place să aibă mingea de foarte multe ori. Ca decar, te întâlnești de mai puține ori cu mingea când o echipă se apără supraaglomerat. El coboară de foarte multe ori.

ADVERTISEMENT

Atâta timp cât și Hromada și Keita și Christensen erau sub linia mingii, le era foarte ușor celor de la Galați să distrugă fiindcă ei nu mai aveau potență pe faza de atac. Când intră Gojkovic și Christensen e mutat mai sus și rămâne doar Keita, automat câștigi doi interi, care pot primi mingea între cele două linii ale celor de la Galați, linia formată din cei 4 fundași și linia celor 5 mijlocași”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu înțeleg de ce să faci schimbările alea”

Marius Șumudică nu a înțeles schimbările făcute de Gâlcă în minutul 90+1, când Andrei Borza și Tobias Christensen au fost înlocuiți de Omar El-Sawy și Filip Blazek.

„E problema domnului Gâlcă cum a gândit. Nu mă pot pune în pielea dânsului, dar nici eu nu înțeleg de ce să faci schimbările alea, în ultimele minute, când tu aveai nevoie de victorie. Rapid, ieri, a pierdut două puncte. Ok, Rapid e neînvinsă. Se tot fac comparații cu sezonul trecut, cu ce a făcut Lennon, cu ce a făcut Șumudică. Nu ar trebui să mai facem comparații. Ar trebui să vorbim de ce se întâmplă în momentul de față și să vorbim de la joc la joc.

Rapid alternează. Joacă tot la fel, ba o primă repriză foarte slabă, a doua bine, ba prima repriză foarte bine, cu aplombul publicului, pe Giulești, și cad în a doua. Sunt ferm convins că domnul Gâlcă știe ce are de făcut și va regla aceste probleme”, a adăugat fostul antrenor al Rapidului.