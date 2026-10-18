Marius Șumudică l-a desființat pe starul lui CFR Cluj după 0-1 cu UTA: „Dacă nu dai gol acolo…”

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CFR Cluj își continuă forma inconstantă din mandatul lui Marius Șumudică (55 de ani). După succesul obținut în etapa trecută la Mioveni contra lui FC Argeș, „feroviarii” au cedat cu 0-1 în duelul de la Arad cu UTA. La finalul meciului, tehnicianul a analizat situația în care se află echipa sa și l-a criticat pe Lorenzo Biliboc, care a ratat o ocazie uriașă de a deschide scorul.

Marius Șumudică l-a criticat pe Lorenzo Biliboc după UTA – CFR Cluj 1-0

CFR putea marca prin Lorenzo Biliboc, care a lovit bara în startul reprizei secunde, însă UTA a fost echipa mai bună și a reușit să se impună cu 1-0 după reușita semnată de Omar El Sawy. La finalul meciului, Marius Șumudică l-a criticat pe fotbalistul crescut de Juventus și a afirmat că actuala echipă a CFR-ului este doar o „umbră” a celor din sezoanele trecute. „A fost o victorie meritată a celor de la UTA. Am pierdut toate duelurile, au calitate de la mijloc în sus, se vede că joacă de mult timp împreună.

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Au fost peste noi, nu cu ocazii foarte mari, decât când ne-am deschis noi. Avem ocazie clară de 1-0, la Biliboc, dar dacă tu nu marchezi, e foarte greu să reziști. În prima repriză jucăm cu frică, ne e frică să construim, să facem orice. Toată săptămâna am lucrat, nu știu de ce apare frica asta. La Mioveni s-a întâmplat același lucru, dar în a doua repriză am marcat, aici nu. Dacă marcam primii, era alt joc.

(n.r. 6 înfrângeri în 12 jocuri pentru CFR, sună ciudat) De ce să sune ciudat? Noi suntem umbra CFR-ului din anii trecuți, despre ce vorbim? Trebuie să ne vedem unde ne aflăm. Au plecat 18 jucători, nu putem să ne transformăm peste noapte. (n.r. vor mai pleca până în decembrie?) Nu știu, nu este problema mea, eu sunt antrenor”, a declarat tehnicianul la după .

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Ce urmează pentru CFR Cluj după înfrângerea cu UTA

Pentru CFR urmează o serie extrem de dificilă, cu patru meciuri consecutive împotriva unor adversari de top. În următoarea etapă de campionat, „feroviarii” vor juca pe teren propriu împotriva lui Dinamo, meciul fiind programat pe 25 octombrie, iar trei zile mai târziu, fosta campioană va primi vizita rivalei U Cluj, în Cupa României Betano. Pe 31 octombrie, CFR va juca la Ploiești contra Petrolului, iar în primul meci din noiembrie echiap lui Marius Șumudică va întâlni campioana Universitatea Craiova pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

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a subliniat că misiunea CFR-ului va fi extrem de grea în următoarea perioadă, iar antrenorul „feroviarilor” a scos din nou în evidență ratarea lui Biliboc. „Va fi foarte dificil, dacă nu ne trezim și nu demostrăm că suntem un grup și că facem lucrurile cum trebuie să să ne dăm viața pe teren, nu putem…. N-am ce să le reproșez, dar atât putem. Nu există relații de joc, e foarte greu. Biliboc a avut ocazie singur, de la 5 metri, dacă nu dai gol acolo… Trebuie să marchezi, la 1-0 se deschid și ei, e altfel jocul. Ocazie clară”, a declarat acesta.