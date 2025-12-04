Marius Șumudică l-a făcut praf pe jucătorul Rapidului și a propus înlocuitor vedeta de la FCSB: „Nu există comparație”

ADVERTISEMENT

Pornind de la situația în care se află Rapid în Cupa României după eșecul suferit marți contra lui FC Argeș, 1-2, Marius Șumudică a analizat la FANATIK SUPERLIGA lotul giuleștenilor și i-a „desființat” pe atacanții Antoine Baroan și Timotej Jambor. Tehnicianul e de părere că Denis Alibec ar fi o variantă mult mai bună pentru giuleșteni.

Marius Şumudică a analizat partida FC Argeș – Rapid 2-1

Marius Șumudică e de părere că eșecul suferit la Mioveni contra lui FC Argeș ar putea să o coste enorm pe Rapid, care va fi eliminată din Cupa României dacă nu va obține un succes pe terenul lui CFR Cluj în ultima etapă. „Nu știu ce să zic, Costel (n.r. Gâlcă) știe mai bine. La ce s-a întâmplat, toată lumea începe să vorbească, dar el îi simte cel mai bine, el e antrenorul echipei, știe ce jucători trebuie să folosească. Din punctul meu de vedere, Rapid nu avea voie să piardă acest joc.

Meciul cu CFR Cluj din ultima etapă va fi o finală. CFR-ul e foarte greu să mai prindă play-off-ul, tot ce își doresc este să se apropie de competițiile europene pe traiectul acesta, al Cupei. Și atunci va fi destul de greu din punctul meu de vedere acel joc. Nu poți să dai din mână ce ai acum pentru ceea ce s-ar putea întâmpla. E clar că CFR-ul, probabil, până atunci, va avea un dezavantaj. Vor pierde jucători, probabil Louis Munteanu și Emerllahu vor pleca”, a declarat tehnicianul în exclusivitate pentru FANATIK.

Marius Șumudică a „distrus” doi fotbaliști de la Rapid

Apoi, fostul antrenor al Rapidului a vorbit despre transferurile pe care giuleștenii le vor face în această iarnă. i-a criticat dur pe atacanții Antoine Baroan și Timotej Jambor, pentru care Rapid a plătit sume importante. „Rapidul poate deveni mai puternic, am înțeles că se vor face transferuri. Sper să nu facă transferuri gen Baroan, cred că nu se va întâmpla asta. Având în vedere că directorul sportiv s-a deplasat în Italia să găsească un număr 10, probabil vor schimba și sistemul, vor juca un 4-2-3-1.

Probabil vor aduce și un atacant, nu poți să rămâi doar în Koljic. L-am văzut și pe Jambor în acest meci, tot zicea că nu i s-au dat șanse. Din punctul meu de vedere, nu este de talia Rapidului, ca să fiu gentleman, să nu folosesc alt termen”, a declarat acesta la FANATIK SUPERLIGA. Antoine Baroan a marcat doar două goluri în acest sezon, ambele în partida cu FC Botoșani din turul campionatului, iar Timotej Jambor are o singură reușită, în disputa cu Dumbrăvița din Cupa României.

Cine este starul de la FCSB pe care Marius Șumudică l-a propus Rapidului

Marius Șumudică e de părere că ar fi o variantă bună pentru atacul Rapidului, iar acesta ar putea fi disponibil în iarnă, în cazul în care se va despărți de FCSB. „E incomparabil, valoarea lui Alibec nu poate să o ia nimeni, nu poți să-l compari pe Alibec cu Baroan sau Jambor. Din toate punctele de vedere, ca fotbalist, ca experiență, orice. Dar nu știu dacă ar fi o variantă pentru Rapid, domnul Angelescu, domnul Pederzoli și Costel Gâlcă au ultimul cuvânt, ei știu cel mai bine ce le trebuie.

Eu anul trecut l-am vrut pe Alibec la Rapid, l-a dorit și domnul Șucu, dar nu a vrut Hagi să-i dea drumul. Alibec ar fi un jucător care te-ar ajuta, dar sunt convins că departamentul de scouting, unde sunt atâția oameni capabili, lucrează și vor găsi un atacant. Sper să fie peste Baroan și Jambor, din punctul meu de vedere cei doi sunt două cauze pierdute și bani cheltuiți degeaba, sume importante, să dai un milion pe Jambor și 400.000 pe Baroan înseamnă mult pentru bugetul unei echipe”, a spus tehnicianul.

