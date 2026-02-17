Marius Şumudică l-a făcut praf pe Radu Petrescu: “Ar trebui trimis la judeţeană! Îţi baţi joc de munca unui oraş!”. Face arbitrul jocurile FCSB-ului?! “Mi-a distrus multe meciuri la Rapid”

ADVERTISEMENT

Radu Petrescu este cel mai „popular” arbitru român în acest moment, după deciziile luate la meciul Petrolul – FC Argeș 2-1. Marius Șumudică a spus totul despre „central” după ce a avut, la rândul său, probleme cu el sezonul trecut.

Marius Șumudică, stupefiat de gestul lui Radu Petrescu la meciul lui FC Argeș

Partida Petrolul – FC Argeș din etapa 27 din SuperLiga nu anunța nimic deosebit. Piteștenii au condus cu 1-0 și păreau că se îndreaptă către o victorie care le-ar fi asigurat în mare proporție calificarea în play-off.

Gazdele au revenit și chiar au întors soarta partidei, iar dând astfel startul unor reacții dure după decizia sa de neînțeles. Marius Șumudică a rămas șocat de maniera de arbitraj a „centralului” de 43 de ani.

„Este cel mai disputat campionat, din punctul meu de vedere, mai ales la accederea în play-off. Adică foarte multe echipe cu șanse, de la etapă la etapă, unii își cresc șansele, alții le diminuează. Dacă unele echipe, gen Botoșani, Pitești, înainte, marea majoritate a microbiștilor și a oamenilor de fotbal spuneau că sunt în play-off, iată că în momentul de față sunt în pericol.

Celor de la Pitești… ce li s-a întâmplat este strigător la cer. Nu se poate așa ceva. Adică, nu, eu înțeleg până la un moment dat tot ceea ce se întâmplă, dar să scoți mingea din poartă și să faci o astfel de greșeală…”, a spus inițial Marius Șumudică.

Marius Șumudică a avut de asemenea probleme cu Radu Petrescu sezonul trecut

Marius Șumudică a vorbit ulterior despre sezonul trecut, când era antrenor la Rapid și, la unul dintre meciurile cu FCSB, . Tehnicianul și-a amintit cum „cavalerul fluierului” l-a făcut să își iasă din minți din cauza deciziilor sale.

„Nu este prima oară când Radu Petrescu face lucruri de genul ăsta. Mi s-a întâmplat și mie pe Giulești, dacă vă aduceți aminte, am avut penalty clar contra FCSB-ului și nu mi s-a acordat.

Toată lumea a spus atunci, dar nu s-a luat nicio măsură și imediat a fost trimis să arbitreze în străinătate. Cred că de data asta ar trebui trimis să arbitreze în județeană. Nu știu dacă scos din arbitraj, dar asta nu este o greșeală. Adică e clar că e voit. Noi suntem din fotbal. Este o treabă care se face în momentul în care îți dai seama că ai comis o eroare sau ceva de genul ăsta și după aia vrei să o întorci și mingea, fiind în aer până să ajungă în duel sau în careul advers, tu fluieri.

Am trăit și eu lucruri de genul ăsta, de atâta timp în antrenorat. Dar ghinionul lui este că la faza respectivă s-a marcat un gol, un gol care ducea Piteștiul, din punctul meu de vedere, 99% îi ducea în play-off!”, a mai spus „Șumi”.

Cum a comentat Marius Șumudică reacția vehementă a lui Dani Coman la adresa arbitrului Radu Petrescu

Cea mai dură reacție după meciul pierdut de FC Argeș la Ploiești a venit chiar din partea președintelui piteștenilor. . Marius Șumudică nu îl condamnă pe fostul său elev pentru reacția avută.

„Îl cunosc foarte bine, am lucrat cu el, știu… l-am avut și jucător. Ce să zic, greu își iese din pepeni. La cât l-am văzut de nervos, îmi era frică să nu se întâmple altceva. E munca lor, vă dați seama, este o echipă care a promovat anul trecut, o echipă care a stat numai în play-off, care și-au câștigat dreptul de a fi acolo prin ceea ce au arătat în teren. Și deodată, se năruie totul cu o astfel de decizie.

Ei acum trebuie să bată obligatoriu pe Farul și să bată Slobozia ca să ajungă în play-off. Deci în momentul în care îți iau 3 puncte, e clar că nu poți să reacționezi altfel!”, a mai spus Șumudică.

Marius Șumudică nu suspectează FCSB-ul de aranjamente cu arbitrii. „Nu cred că sunt implicați în astfel de mizerii”

Marius Șumudică a comentat și acuzele lui Victor Angelescu îndreptate către FCSB. . „Șumi” respinge o asemenea teorie.

„Nu, nu știu dacă nu. Nu pot să afirm așa ceva. Nu știu. Eu am dat, de exemplu, un singur meci când pe mine… te persiflează, nu are niciun dialog cu tine. Deci este incredibil ca arbitru. Deci la meciul respectiv erau cornere clare, auturi în favoarea mea, le dădea invers, faulturi, penalty de două ori și la Burmaz și la Christensen în aceeași fază, nu mi-a dat…

FCSB este o echipă care anul ăsta a avut evoluții oscilante, dar care și-a câștigat, să zic așa, în mare măsură respectul multora prin ceea ce a făcut în Europa. Și atunci n-aș putea să vorbesc nici de cei care sunt acolo, de Gigi, de MM, de astea, că ar fi implicați în astfel de mizerii. Și nu cred. Nu cred că sunt implicați în așa ceva!”, a concluzionat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.