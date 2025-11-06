Marius Șumudică l-a rugat în direct pe Mihai Rotaru să ia atitudine în privința jucătorului: „Ne ocupăm cu mare atenție de el. Știm situația”

ADVERTISEMENT

Situația lui Ștefan Bană, unul dintre tinerii jucători de perspectivă ai Universității Craiova, a devenit subiect de dezbatere în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Fotbalistul împrumutat la Oțelul Galați trece printr-o perioadă dificilă, iar Marius Șumudică l-a rugat în direct pe Mihai Rotaru să-l ajute pe Bană.

Marius Șumudică, apel către Mihai Rotaru în direct la FANATIK SUPERLIGA: „Ocupați-vă de Bană!”

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică l-a abordat direct pe Mihai Rotaru legat de situația lui Ștefan Bană, tânărul fotbalist împrumutat de Universitatea Craiova la Oțelul Galați.

„Domnul Rotaru, din punctul meu de vedere, am văzut un jucător foarte interesant pe care îl aveți la Craiova și aici mă refer la Bană. Pe care l-ați împrumutat la Oțelul Galați. Rugămintea mea, din informațiile pe care le am, ar fi să vă ocupați un pic de copilul ăla. Fiindcă traversează o perioadă delicată. Și este o pierdere mare pentru fotbalul nu numai oltean, cât și fotbalul românesc”, a spus Șumudică.

Declarațiile lui Marius Șumudică și reacția lui Mihai Rotaru

Cazul lui Ștefan Bană nu este străin pentru patronul de la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a recunoscut că fotbalistul se află în atenția clubului, care îi acordă sprijinul necesar.

„Ne ocupăm cu foarte mare atenție. Clubul este alături de el. Este împreună cu noi. Știm foarte bine ce avem de făcut și suntem alături de el”, a răspuns Mihai Rotaru, după ce Șumudică a insistat că Bană trece printr-o depresie și are nevoie de ajutor.

Cine este Ștefan Bană și statisticile lui înainte de depresie

Ștefan Bană este unul dintre tinerii fotbaliști de la Universitatea Craiova despre care se spune că are un potențial foarte mare. Jucătorul nu a intrat în vederile lui Mirel Rădoi pentru acest sezon, așa că a fost împrumutat la Oțelul Galați ca să prindă minute și experiență în SuperLiga.

Fiind eligibil pentru regula U21 impusă de FRF, Ștefan Bană și-a făcut rapid loc în 11-le de start al gălățenilor încă din prima etapă. El a jucat titular în primele opt runde și a făcut-o foarte bine, marcând de două ori și oferind trei pase de gol colegilor săi.

Însă, Bană nu a făcut față mental ascensiunii rapide în fotbal. . și va fi apt de joc în următoarele săptămâni.