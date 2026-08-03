Marius Șumudică, la biserică cu Gigi Becali: „De unde aveți imaginile astea?”. Au vorbit 15 minute! Video exclusiv

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Un om credincios, după cum mărturisește, Marius Șumudică merge des la biserică. Întâmplător, antrenorul a dat nas în nas cu Gigi Becali, patronul de la FCSB, lăsând loc speculațiilor. Nu e secret că Gigi Becali e supărat după ce echipa sa a fost eliminată din Conference League, astfel că numele lui Șumudică este tot mai des pe buzele celor care văd în el un înlocuitor pentru Marius Baciu.

Marius Șumudică s-a întâlnit cu Gigi Becali la Biserică, unde au discutat aproximativ 15 minute

Astfel, surpriză sau nu, Horia Ivanovici a prezentat în exclusivitate imagini cu antrenorul Marius Șumudică, intrând într-o biserică. Aici s-ar fi întâlnit cu Gigi Becali, cu care ar fi discutat aproximativ 15 minute. Șumudică recunoaște întâlnirea, însă spune că nu a discutat nimic despre fotbal.

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„Am primit niște niște poze cu tine, acum o ora, de la niște prieteni. Chiar acum le-am primit de 10-15 minute și un video cu tine. Tu la întâlnire cu Gigi Becali”, a prezentat dovada, în direct la FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Horia Ivanovici.

„Am fost la biserică. Nu m-am întâlnit cu Gigi Becali, doar am fost la biserică să mă rog Eu dimineața trec, aprind o lumânare, dimineața un sfert de oră. E în capătul străzii la mine”, a replicat Marius Șumudică, surprins că aceste imagini au fost făcute publice. La insistențele lui Horia Ivanovici, antrenorul a recunoscut cu jumătate de gură că s-a întâlnit, într-adevăr cu Gigi Becali, existând o singură diferență de nuanță, întâlnirea a avut loc în urmă cu câteva zile.

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„M-am văzut cu el zilele trecute întâmplător, a venit el, am vorbit 10 minute un sfert de oră”, a recunoscut în cele din urmă antrenorul. Și tocmai pentru a pune punct oricăror speculații, Marius Șumudică s-a spovedit în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit care au fost subiectele atinse în discuția cu Gigi Becali: religia și o posibilă tranzacție imobiliară.

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Marius Șumudică vrea să cumpere un teren de la Gigi Becali pentru a investi în imobiliare

. De un teren am vorbit, vreau să cumpăr un teren de la el. Hai să vorbim de fotbal”, a replicat Marius Șumudică, dorind să schimbe subiectul. Concluzia i-a aparținut tot lui Horia Ivanovici, care a insinuat amuzat că cel mai probabil Șumudică și Gigi Becali s-au întâlnit pe un tunel secret:

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„ Interesant, se vede mașina albastră când intră Șumi în Biserică, a lui Gigi. Ai intrat prin tunelul secret, lângă altar”. FANATIK SUPERLIGA a revenit în forță cu un nou sezon și poate fi urmărită astăzi de la ora 13:30, pe fanatik.ro.