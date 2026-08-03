Marius Șumudică, la biserică cu Gigi Becali: „De unde aveți imaginile astea?”. Au vorbit 15 minute! Video exclusiv

Un om credincios, după cum mărturisește, Marius Șumudică merge des la biserică. Întâmplător, antrenorul a dat nas în nas cu Gigi Becali, patronul de la FCSB, lăsând loc speculațiilor. Nu e secret că Gigi Becali e supărat după ce echipa sa a fost eliminată din Conference League, astfel că numele lui Șumudică este tot mai des pe buzele celor care văd în el un înlocuitor pentru Marius Baciu.
Astfel, surpriză sau nu, Horia Ivanovici a prezentat în exclusivitate imagini cu antrenorul Marius Șumudică, intrând într-o biserică. Aici s-ar fi întâlnit cu Gigi Becali, cu care ar fi discutat aproximativ 15 minute. Șumudică recunoaște întâlnirea, însă spune că nu a discutat nimic despre fotbal.
„Am primit niște niște poze cu tine, acum o ora, de la niște prieteni. Chiar acum le-am primit de 10-15 minute și un video cu tine. Tu la întâlnire cu Gigi Becali”, a prezentat dovada, în direct la FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Horia Ivanovici.
„Am fost la biserică. Nu m-am întâlnit cu Gigi Becali, doar am fost la biserică să mă rog Eu dimineața trec, aprind o lumânare, dimineața un sfert de oră. E în capătul străzii la mine”, a replicat Marius Șumudică, surprins că aceste imagini au fost făcute publice. La insistențele lui Horia Ivanovici, antrenorul a recunoscut cu jumătate de gură că s-a întâlnit, într-adevăr cu Gigi Becali, existând o singură diferență de nuanță, întâlnirea a avut loc în urmă cu câteva zile.
„M-am văzut cu el zilele trecute întâmplător, a venit el, am vorbit 10 minute un sfert de oră”, a recunoscut în cele din urmă antrenorul. Și tocmai pentru a pune punct oricăror speculații, Marius Șumudică s-a spovedit în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit care au fost subiectele atinse în discuția cu Gigi Becali: religia și o posibilă tranzacție imobiliară.
„N-am vorbit foarte multe, a spus să ne ajute Dumnezeu. De un teren am vorbit, vreau să cumpăr un teren de la el. Hai să vorbim de fotbal”, a replicat Marius Șumudică, dorind să schimbe subiectul. Concluzia i-a aparținut tot lui Horia Ivanovici, care a insinuat amuzat că cel mai probabil Șumudică și Gigi Becali s-au întâlnit pe un tunel secret:
„Vrei să te apuci de imobiliare? Să construiești ceva? Interesant, se vede mașina albastră când intră Șumi în Biserică, a lui Gigi. Ai intrat prin tunelul secret, lângă altar”. FANATIK SUPERLIGA a revenit în forță cu un nou sezon și poate fi urmărită astăzi de la ora 13:30, pe fanatik.ro.