Marius Șumudică, la CFR? „Orice antrenor ar merge acolo. E mirajul cupelor europene”. Discuție în direct cu Iuliu Mureșan

După finalul play-off-ului, odată cu remiza contra celor de la FC Argeș, scor 1-1, un lucru a devenit cert la CFR Cluj: Daniel Pancu nu va mai conduce echipa ardeleană de pe banca tehnică în sezonul viitor. Marius Șumudică a făcut o serie de declarații despre situația de la fosta sa formație. El a răspuns extrem de direct la întrebarea dacă ar accepta în acest moment să meargă antrenor la clubul patronat de Neluțu Varga.

Ar accepta Marius Șumudică să meargă din nou antrenor la CFR Cluj?

Daniel Pancu, 48 de ani, a avut un discurs extrem de ferm după meciul CFR Cluj – FC Argeș 1-1, din ultima etapă de play-off în SuperLigă. Acesta a închis aproape toate ușile unei posibile continuări în Gruia și din sezonul viitor. Tehnicianul care a realizat veritabile minuni în sezonul actual a ales să vorbească despre condițiile de la echipă. Astfel, nu a mai lăsat cale pentru continuarea colaborării cu echipa din Ardeal.

În acest moment, . Marius Șumudică a fost întrebat luni, 25 mai, la FANATIK SUPERLIGA, dacă ar antrena această echipă. Fost antrenor în Gruia o scurtă perioadă, în debutul sezonului 2021-2022, Șumudică a fost sincer și a spus că orice antrenor ar merge la acest club, în ciuda declarațiilor dure ale pui Pancu despre condițiile de acolo.

„(n.r. CFR Cluj este un club pe care să-l antrenezi tu, Marius Șumudică?) Pancu a dat o declarație și am citit că acolo, nu știu, se întâmplă ceva, e un aer, o așa ceva care vine și care te îmbie să te duci să câștigi, să faci ceva de genul ăsta. Adică e clar că orice antrenor și-ar dori să antreneze CFR-ul. Despre ce vorbim?

El știe cel mai bine ceea ce s-a întâmplat acolo, de ce a existat acest scurt circuit. Iar încep haterii că se autopropune Șumudică sau… Eu vorbesc de ceea ce a găsit Șumudică la CFR. În momentul în care m-am dus era un club foarte bine pus la punct, un club care plătea. Ok, mai întârziau o lună, două, se întâmplă oriunde lucrul ăsta. Terenurile de antrenament erau biliard. (….) Eu nu vreau să vorbesc despre mine în momentul de față. Vreau să vorbesc despre mirajul cupelor europene, despre un club care își dorește să facă performanță”, afirmă Șumudică.

Marius Șumudică, laude pentru Neluțu Varga: „Jos pălăria pentru el”

, este lăudat de Marius Șumudică pentru ceea ce a făcut pentru acest club din SuperLiga. „(n.r. Neluțu Varga merită mai mult respect pentru ceea ce a făcut?) Cu siguranță, da. Să-ți dai banii familiei, să-i aduci să-i bagi într-un club, așa, să bagi… Să stai plecat pe acolo după aur, să stai plecat prin Dubai, prin Africa, să stai să te chinui să faci bani, pentru ce-i faci? Crezi că-i faci pentru familia lui? El n-ar avea bani de pentru familia lui?

Se chinuie să țină clubul ăsta în viață, să-l țină la un nivel înalt. Din punctul meu de vedere aici aș jos pălăria pentru Neluțu, n-am ce să… Să stai plecat atât, să stai prin Africa pe acolo, eu știu ce să faci pe acolo și să te chinui să faci bani și să ții clubul ăsta pe linia de plutire, eu cred că merită respect, mai mult decât respect”, adaugă Șumudică.

Discuție în direct Marius Șumudică – Iuliu Mureșan

Marius Șumudică a avut un dialog în direct la FANATIK SUPERLIGA cu actualul președinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan, 72 de ani. Cei doi și-au amintit că au fost la un pas de a colabora la clubul din Gruia în era Arpad Paszkany, 54 de ani. În ceea ce privește viitorul, Mureșan nu exclude posibilitatea ca o colaborare să se producă pe viitor.

„(n.r. Poate o să lucrați cu Șumudică) De-aia e bine să nu închizi ușa nimănui în nas și să lași loc de bună ziua. E important. Eu, de exemplu, eu dacă la CFR plecam când am plecat prima dată cu scandal, cu asta, dar eu n-am dat o declarație negativă la adresa clubului sau a unor persoane din club, după ce am plecat. Și ați văzut că am fost rechemat. Ei bine, dacă vorbeam urât de club, de conducători sau de patron sau… mă chema înapoi vreodată? Niciodată. Adică Trebuie să lași ușa deschisă”, a spus Mureșan.

Marius Șumudică și-a adus aminte de anul 2022, atunci când, deși a antrenat doar în 7 partide, a primit medaliile de campion. ”M-am trezit cu medalia de campion și cu tricoul de campion după un an de zile. Și am ținut să le mulțumesc pentru lucrul ăsta fiindcă mi-am adus și eu aportul cu șapte victorii atunci și calificarea în grupele Conference League”, punctează antrenorul.