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Gigi Becali a oferit noi detalii despre o posibilă venire a lui Marius Șumudică la FCSB. Peluza Roș-Albastră nu îl acceptă pe antrenor din cauza trecutului său rapidist, iar omul de afaceri a precizat că tehnicianul trebuie să discute personal cu Gheorghe Mustață, liderul galeriei.

Gigi Becali a dat verdictul despre Marius Șumudică la FCSB!

Marius Șumudică a fost din nou asociat cu FCSB. Ilie Dumitrescu a dezvăluit că a primit informații despre o posibilă venire a lui Șumudică. Gigi Becali a negat însă existența unor negocieri. Antrenorul CFR-ului a reacționat și el.

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Informația a apărut într-o perioadă tulbure la CFR Cluj. Șumudică ceruse întăriri și își arătase nemulțumirea față de situația lotului. Ardelenii aveau însă interdicție la transferuri. Problema a fost rezolvată chiar înainte de închiderea perioadei de mercato.

Condiția lui Gigi Becali pentru venirea lui Marius Șumudică la FCSB! „Să vorbească cu Mustață, nu cu mine”

Gigi Becali a vorbit din nou despre posibilitatea ca, în viitor, Marius Șumudică să ajungă pe banca FCSB. Tehnicianul are un trecut rapidist, iar galeria campioanei nu îl acceptă. Patronul FCSB i-a transmis lui „Șumi” că, dacă își dorește să antreneze echipa, trebuie să discute direct cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Roș-Albastre.

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„(n.r. – Șumudică la FCSB?) Dacă e după mine, da. Dar nu e după mine. Țin cont de părerea galeriei. Eu fac doar ce vreau eu, dar sunt unele lucruri pe care le apreciez în viață. Oamenii fac eforturi, au fost lângă echipă, nu au părăsit echipa nici în momente grele. Și eu respect.

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(n.r. – Ar putea să se schimbe ceva vreodată?) E problema lui. Eu i-am zis să vorbească cu Mustață. Ce spune Mustață, spun ceilalți. Vocea lui e vocea lor. Nu spune de la el, spune de la toți. I-am zis să vorbească cu el, nu cu mine”, a declarat Becali la