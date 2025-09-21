Marius Șumudică la FCSB? Gigi Becali: „Nu-l vrea Mustață!”. Antrenorul a reacționat în direct: „Am vorbit cu Mustață de 3 ori”. Exclusiv

FCSB a pierdut în etapa a 10-a din SuperLiga cu FC Botoșani, meci în urma căruia Elias Charalambous a vorbit despre demisie. Gigi Becali și Marius Șumudică au vorbit în direct despre postul de antrenor la echipa bucureșteană.
Rezultatele FCSB-ului au adus în discuție viitorul cuplului Pintilii – Charalambous la cârma echipei. Marius Șumudică, cel care așteaptă măsuri radicale la echipa bucureșteană, a vorbit în direct cu Gigi Becali despre postul de antrenor la campioana en-titre.
Latifundiarul din Pipera a spus că, dacă Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, dă undă verde venirii lui Marius Șumudică la echipă, atunci el va fi instalat ca antrenor. Tehnicianul a transmis că nu se pune problema, aspect confirmat ulterior de Gigi Becali.
„Mai e o șansă să vină Șumi la FCSB, dar nu îl lasă Mustață. Eu îl luam, dar nu îl vrea Mustață! Dacă îl primește el, îi iau!”, a spus inițial Gigi Becali. Replica lui Marius Șumudică a venit instant:
„Nu vin la FCSB, suntem prea buni prieteni și ne-am certa. Am vorbit cu Mustață de vreo 2-3 ori în ultimul timp. Nu trebuie să mă primească Mustață sau Gigi, n-am nicio treabă!”.
„Știți că eu fac ce vreau, doar că sunt unele persoane cărora le sunt recunoscător. Mustață a făcut un lucru extraordinar pentru FCSB și pentru mine. Adică eu îi datorez lui că foarte mulți suporteri sunt alături de echipă și mai ales galeria. Și dacă el a făcut asta, trebuie să țin cont și de părerea lui”, a spus ulterior patronul FCSB-ului.
„Am făcut multe greșeli în viața mea, mi le-am asumat. Gigi Becali este prietenul meu și știe de ce îl consider așa. Nu se pune problema în momentul de față ca Șumudică să meargă la FCSB”, a transmis clar antrenorul român.
„Nu se pune problema pentru că își spun de ce. I-am sunat pe Pintilii și pe Charalambous și le-am spus să zică, când sunt întrebați, că ei vor să plece, dar că nu îi las eu. Dacă eu răspund de tot, cum să îl dau pe om afară. Mi-a băgat zeci de milioane în buzunar 2 ani la rând”, a concluzionat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.