Marius Șumudică la FCSB? Gigi Becali: „Nu-l vrea Mustață!”. Antrenorul a reacționat în direct: „Am vorbit cu Mustață de 3 ori”. Exclusiv

FCSB a pierdut în etapa a 10-a din SuperLiga cu FC Botoșani, meci în urma căruia Gigi Becali și Marius Șumudică au vorbit în direct despre postul de antrenor la echipa bucureșteană.

Marius Șumudică la FCSB? Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume

Rezultatele FCSB-ului au adus în discuție viitorul cuplului Pintilii – Charalambous la cârma echipei. Marius Șumudică, , a vorbit în direct cu Gigi Becali despre postul de antrenor la campioana en-titre.

Latifundiarul din Pipera a spus că, dacă Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, dă undă verde venirii lui Marius Șumudică la echipă, atunci el va fi instalat ca antrenor. Tehnicianul a transmis că nu se pune problema, aspect confirmat ulterior de Gigi Becali.

„Trebuie să țin cont și de părerea lui Mustață!”

„Mai e o șansă să vină Șumi la FCSB, dar nu îl lasă Mustață. Eu îl luam, dar nu îl vrea Mustață! Dacă îl primește el, îi iau!”, a spus inițial Gigi Becali. Replica lui Marius Șumudică a venit instant:

„Nu vin la FCSB, suntem prea buni prieteni și ne-am certa. Am vorbit cu Mustață de vreo 2-3 ori în ultimul timp. Nu trebuie să mă primească Mustață sau Gigi, n-am nicio treabă!”.

„Știți că eu fac ce vreau, doar că sunt unele persoane cărora le sunt recunoscător. Mustață a făcut un lucru extraordinar pentru FCSB și pentru mine. Adică eu îi datorez lui că foarte mulți suporteri sunt alături de echipă și mai ales galeria. Și dacă el a făcut asta, trebuie să țin cont și de părerea lui”, a spus ulterior patronul FCSB-ului.

„Nu se pune problema în momentul de față ca Șumudică să meargă la FCSB” / „Dacă eu răspund de tot, cum să îl dau pe om afară!?”

„Am făcut multe greșeli în viața mea, mi le-am asumat. Gigi Becali este prietenul meu și știe de ce îl consider așa. Nu se pune problema în momentul de față ca Șumudică să meargă la FCSB”, a transmis clar antrenorul român.

„Nu se pune problema pentru că își spun de ce. I-am sunat pe Pintilii și pe Charalambous și le-am spus să zică, când sunt întrebați, că ei vor să plece, dar că nu îi las eu. Dacă eu răspund de tot, cum să îl dau pe om afară. Mi-a băgat zeci de milioane în buzunar 2 ani la rând”, a concluzionat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

