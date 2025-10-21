Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, echipa revelație din acest sezon, a analizat situația celor de la FCSB și a desemnat cei mai buni antrenori care s-ar plia la echipă în locul lui Elias Charalambous. Numele lui Marius Șumudică a apărut printre cele enumerate.

Valeriu Iftime a făcut lista antrenorilor potriviți pentru FCSB. Care este prima condiție

Valeriu Iftime și-a exprimat de mai multe ori dorința de a-l „demite” pe Elias Charalambous de la FCSB. Moldovenii au învins campioana, dar cipriotul a continuat pe banca „roș-albaștrilor”. Ajuns pe primul loc între timp și cu poziția asigurată la finalul etapei cu numărul 13, patronul lui FC Botoșani a venit cu noi declarații, în direct la FANATIK SUPERLIGA, unde a enumerat antrenorii ce s-ar potrivi, ca valoare și experiență, la o echipă cu pretenții precum FCSB:

„Pentru a pune antrenor la FCSB, trebuie să îl dai afară pe Gigi Becali mai întâi. L-aș pune pe Marius Șumudică, are experiență. Acolo e bun și Rădoi, Leo Grozavu, Boloni, Răzvan Lucescu. Pe Lucescu l-aș aduce cu avionul privat, dar el nu vine nici să-l legi. E antrenor de antrenor. E și român. Merită să aibă o echipă bună. FCSB, dacă este bine antrenată, este o echipă foarte bună”, a spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a fost aproape de FCSB în trecut

În 2021, după ce Toni Petrea a părăsit FCSB, pentru a prelua echipa lui Gigi Becali. Deși relația cu patronul „roș-albaștrilor” este una foarte bună, trecutul său rapidist nu l-a lăsat pe tehnician să semneze cu echipa cu care s-a războit toată viața. „Șumi” a avut contractul pe masă, dar a zis pas acestei provocări.

Este o rușine FC Botoșani pe prima poziție în SuperLiga? Valeriu Iftime a comentat declarațiile lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că , iar Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a comentat aceste declarații:

„Giovanni Becali este un personaj mai pitoresc. Declaraţia în sine e dureroasă în felul ei, dar el mai foloseşte şi „zdreanţă” sau alte cuvinte care nu sunt atât de des folosite în vocabular. Să îţi fie ruşine că Botoşani e pe locul 1 nu ştiu dacă e vorba de mine, cât este vorba de ceilalţi. Fotbalul este cel mai frumos sport. Uitaţi-vă câte goluri s-au marcat, echipa asta a bătut tot, înseamnă că e bună. Nu e niciun fel de ruşine că Botoşani e pe primul loc. Nu putea face nimeni mai mult decât noi. Da, e o ruşine că CFR şi FCSB sunt pe acele locuri de jos, dar nu-i nicio ruşine că Botoşaniul e lider”, a spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.