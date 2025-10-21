Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”

Liderul din SuperLiga le-a făcut planurile celor de la FCSB. Cine ar fi cei mai potriviți antrenori pentru campioana României? Marius Șumudică este în „pole-position”
Ciprian Păvăleanu
21.10.2025 | 09:47
Marius Sumudica la FCSB Liderul din SuperLiga are scenariul pregatit Mai intai trebuie dat afara Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
Valeriu Iftime a făcut lista antrenorilor pentru FCSB, iar Șumudică este în pole-position. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, echipa revelație din acest sezon, a analizat situația celor de la FCSB și a desemnat cei mai buni antrenori care s-ar plia la echipă în locul lui Elias Charalambous. Numele lui Marius Șumudică a apărut printre cele enumerate.

Valeriu Iftime a făcut lista antrenorilor potriviți pentru FCSB. Care este prima condiție

Valeriu Iftime și-a exprimat de mai multe ori dorința de a-l „demite” pe Elias Charalambous de la FCSB. Moldovenii au învins campioana, dar cipriotul a continuat pe banca „roș-albaștrilor”. Ajuns pe primul loc între timp și cu poziția asigurată la finalul etapei cu numărul 13, patronul lui FC Botoșani a venit cu noi declarații, în direct la FANATIK SUPERLIGA, unde a enumerat antrenorii ce s-ar potrivi, ca valoare și experiență, la o echipă cu pretenții precum FCSB:

ADVERTISEMENT

„Pentru a pune antrenor la FCSB, trebuie să îl dai afară pe Gigi Becali mai întâi. L-aș pune pe Marius Șumudică, are experiență. Acolo e bun și Rădoi, Leo Grozavu, Boloni, Răzvan Lucescu. Pe Lucescu l-aș aduce cu avionul privat, dar el nu vine nici să-l legi. E antrenor de antrenor. E și român. Merită să aibă o echipă bună. FCSB, dacă este bine antrenată, este o echipă foarte bună”, a spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a fost aproape de FCSB în trecut

În 2021, după ce Toni Petrea a părăsit FCSB, numele lui Marius Șumudică a apărut în pole-position pentru a prelua echipa lui Gigi Becali. Deși relația cu patronul „roș-albaștrilor” este una foarte bună, trecutul său rapidist nu l-a lăsat pe tehnician să semneze cu echipa cu care s-a războit toată viața. „Șumi” a avut contractul pe masă, dar a zis pas acestei provocări.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Este o rușine FC Botoșani pe prima poziție în SuperLiga? Valeriu Iftime a comentat declarațiile lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că este o mare rușine pentru campionatul românesc ca FC Botoșani să se afle pe primul loc în clasament, iar Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a comentat aceste declarații:

ADVERTISEMENT
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a...
Digisport.ro
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului

„Giovanni Becali este un personaj mai pitoresc. Declaraţia în sine e dureroasă în felul ei, dar el mai foloseşte şi „zdreanţă” sau alte cuvinte care nu sunt atât de des folosite în vocabular. Să îţi fie ruşine că Botoşani e pe locul 1 nu ştiu dacă e vorba de mine, cât este vorba de ceilalţi. Fotbalul este cel mai frumos sport. Uitaţi-vă câte goluri s-au marcat, echipa asta a bătut tot, înseamnă că e bună. Nu e niciun fel de ruşine că Botoşani e pe primul loc. Nu putea face nimeni mai mult decât noi. Da, e o ruşine că CFR şi FCSB sunt pe acele locuri de jos, dar nu-i nicio ruşine că Botoşaniul e lider”, a spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a...
Fanatik
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Fanatik SuperLiga, marți, 21 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 21 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după Petrolul – CFR Cluj
Adrian Mutu a propus un transfer de marcă la Dinamo, după 0-2 cu...
Fanatik
Adrian Mutu a propus un transfer de marcă la Dinamo, după 0-2 cu Rapid: „Îți trebuie calitate!”. Reacția lui Andrei Nicolescu în direct
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu Metaloglobus: 'Totul e făcut prin 2 oameni! Becali e interlop, infractor, pușcăriaș'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!