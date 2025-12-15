Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică la Gaziantep?! Prima reacție a antrenorului și detalii de ultimă oră. Exclusiv

Marius Şumudică ar putea bifa o revenire spectaculoasă la Gaziantep. Antrenorul a ofeirt prima reacţie după ce turcii l-au pus în capul listei la echipa de prima ligă.
Marian Popovici
15.12.2025 | 12:57
Marius Sumudica la Gaziantep Prima reactie a antrenorului si detalii de ultima ora Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică la Gaziantep?! Prima reacție a antrenorului și detalii de ultimă oră.
Marius Şumudică este liber de contract după despărţirea de Rapid şi este în căutarea unui nou angajament. Turcii l-au pus în capul listei la Gaziantep, echipă aflată în căutarea unui antrenor.

Marius Şumudică, prima reacţie despre revenirea la Gaziantep!

Şumi a antrenat Gaziantep între 2019 şi 2021, respectiv 2023-2024. Antrenorul a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că deocamdată nu se pune problema să preia echipa, deşi nu ar spune nu unei reveniri spectaculoase:

Ştiam de aseară de interesul lui Gaziantep. Antrenorul de acolo a fost hulit şi huiduit de o mare parte a publicului după înfrângerea de acasă. Şi ei au spus că cele mai bune rezultate le-au avut cu Şumudică, cele mai bune rezultate în toată istoria lui Gaziantep. 

Au terminat pe 8 cu Şumudică din postura de nou-promovată şi că Şumudică este una dintre cele mai bune soluţii. Dar este departe… am primit şi eu fel de fel de mesaje de la jurnalişti turci. 

Probabil vor pune un antrenor turc. E greu să pătrunzi în Turcia ca antrenor român. Patru ani să stau în Turcia, ca antrenor român, este ca şi cum aş fi luat de două ori titlul în România”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Şumi, cap de listă la Gaziantep

Antrenorul român a dezvăluit că a aflat de interesul lui Gaziantep de la antrenorul său secund, dar deocamdată nu a fost contactat de şefii echipei pentru a negocia o potenţială revenire:

„Dacă termini anul în Arabia Saudită sau în Turcia ca antrenor, e ca şi cum ai lua titlul în România. Îţi spun că aseară am aflat şi eu de la secundul meu că nu mai vrea să continue antrenorul de acolo.

Şi că foarte multe publicaţii m-au pus în capul listei. Dar până să semnez e cale lungă. Uite, eu nu sunt de nivelul lui Fiorentina, dar şi Gaziantep are baclava bună, fistic. Se mănâncă bine”, a spus Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică la Gaziantep?! Prima reacție a antrenorului și detalii de ultimă oră

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Acum la punctele de presă!