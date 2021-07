Marius Șumudică lămurește „cazul Rondon” și dă de pământ cu fostul său elev: „Are caracter îndoielnic”

Conflictul cu Marius Șumudică i-a fost „fatal” lui Mario Rondon. Deși mai avea contract până în vara anului viitor, atacantul venezuelan a ajuns la un acord în privința rezilierii și aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate.

Chestionat pe marginea subiectului, tehnicianul s-a lansat într-o adevărată tiradă la adresa fostului său elev și a pus decizia excluderii din lot pe seama unui „pas greșit” care i-a demonstrat că „are caracter îndoielnic” și îi poate „distruge grupul” creat la echipa campioană.

Între timp, Rondon a reușit să-și găsească un nou angajament. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, acesta , echipă nou-promovată în prima ligă din Polonia.

Marius Șumudică pune tunurile pe Mario Rondon

„Referitor la Rondon, sunt niște minciuni sfruntate. Nu vreau să fiu mai agresiv. Eu n-am avut niciun fel de conflict cu Rondon. Rondon n-a părăsit niciodată antrenamentul și martor mi-e toată lumea care a fost în pregătire.

El n-a avut niciun fel de conflict cu mine. A avut o discuție cu mine când a ajuns la Cluj. Mi-a spus doleanțele pe care le are, eu l-am înțeles. I-am spus că îl susțin în continuare.

După care, el, a doua zi, a făcut un pas greșit pe care nu vreau să-l dezvolt acum, care mi-a demonstrat că el are un caracter îndoielnic. Am fost primul care a venit la conducerea clubului și am spus că nu pot să continui cu un astfel de jucător.

Nu din cauza aportului lui sau rezultatelor profesionale, ci pentru că nu am nevoie ca cineva să-mi distrugă grupul. Eu, în general, unde am fost și am făcut performanță, am fost iubit și în Arabia Saudită, indiferent de religie, și în Turcia, și în România.

Eu n-am nevoie de jucători care să distrugă grupul. Mai bine sacrific un jucător și câștig 20 și ceva. Pentru mine, forța grupului e cea mai importantă și bate orice individualitate.

Putea să fie oricare dintre jucători. Dacă gestul făcut de Rondon îl făcea oricare alt jucător, avea aceeași soartă. Eu nu accept așa ceva. Îi doresc baftă unde s-a dus.

Practic, nu a fost niciun fel de conflict între mine și el. El și-a scris rezilierea și a luat acest drum. În opinia mea, a greșit”, a declarat Marius Șumudică în conferința de presă premergătoare meciului din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor.

Emoții mari înaintea meciului: „De vreo două nopți nu mă odihnesc”

Chiar dacă echipa sa pornește din postura de favorită, tehnicianul de 50 de ani a mărturisit că are emoții înaintea partidei cu , mai ales că se află la prima partidă oficială pe banca ardelenilor. Nu a ezitat, în schimb, să arunce cu „săgeți” în direcția lui Dan Petrescu.

„Nici când jucam cu Beșiktaș sau Galatasaray nu aveam așa emoții! De vreo două nopți nu mă odihnesc. Azi îmi spunea soția că trebuie să fiu la 6-7 la stadion, eu am venit la 2 să mai pregătesc partida.

Nu mai sunt echipe mici, sunt formații greu de desfăcut, chiar dacă pe hârtie pleci favorit. Toată lumea se așteaptă să defileze CFR, dar nu e așa. Bine, nici nu vreau să copiez un antrenor care a fost aici și să spun că va fi cel mai greu meci mâine și că noi plecăm cu șansa a doua.

Nu voi face lucrul ăsta niciodată. Cert e că ne vor pune probleme. Sunt un tip cu picioarele pe pământ, am spus mereu lucrurilor pe nume, chiar dacă i-am deranjat pe unii.

E clar că va fi greu să ajungem în grupele Champions League, dar la fotbal nu știi niciodată ce se întâmplă. În Europa League ar fi foarte bine, în Conference n-avem voie să nu fim, iar să mergem în Ligă ar fi extraordinar!”, a subliniat Marius Șumudică.