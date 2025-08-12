Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Şumudică laudă transferul lui Dennis Man la PSV: “Cine-i Parma? Ai şansa să te baţi la trofee şi la Champions League! Este un pas mare”

Dennis Man este noul jucător al celor de la PSV. Ce a spus Marius Șumudică despre mutarea internaționalului român în Olanda.
Mihai Dragomir
12.08.2025 | 12:25
Marius Șumudică a lăudat în direct transferul lui Dennis Man la PSV. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dennis Man este noul jucător al olandezilor de la PSV. Marius Șumudică a reacționat în direct după ce a auzit că internaționalul român a fost prezentat la noua sa echipă.

Marius Șumudică, încântat de transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV

La începutul anului 2021, Dennis Man era transferat de Parma de la FCSB pentru 12,6 milioane de euro. Deși italienii retrogradau la finalul acelui sezon, internaționalul român a bifat minute bune și în Serie A, mai ales după promovarea de la finalul sezonului 2023/24.

Tras totuși pe linie moartă de „cruciați”, Dennis Man s-a despărțit în această vară de Parma și a prins un transfer cu adevărat mare. Marius Șumudică a lăudat mutarea fotbalistului la PSV, unde consideră că poate lupta pentru trofee importante.

„Este un transfer important. Este o echipă mare. Ok… erai la Parma, dar cine e Parma? O echipă de Serie A, un fotbal foarte bun, campionat din primele 5, dar o echipă care se va bate tot timpul la retrogradare.

Mergând la PSV, la Eindhoven, ai șansa să te bați la trofee, să câștigi trofee, e clar. Pentru mine este un pas mare înainte, foarte mare. Are șanse, chiar dacă pe final la Parma nu juca.

Va fi băgat în teren și va demonstra dacă merită să fie acolo. E cu totul diferit fotbalul din teren față de ce se vede la televizor, așa am văzut și în Turcia”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Dennis Man a preluat la noua sa echipă tricoul cu numărul 27. El este cel de-al 8-lea transfer al olandezilor în această vară, aceștia plătind către Parma suma de 7,5 milioane de euro.

  • 10 milioane de euro este cota lui Dennis Man în prezent

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Acum la punctele de presă!