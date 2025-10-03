Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Marius Șumudică le-a distrus pe FCSB și pe Craiova după joia europeană: „Ne mințim! Suporterul trebuie să știe adevărul”

FCSB şi Universitatea Craiova au pierdut fără drept de apel în Europa. Marius Şumudică nu s-a ferit de cuvinte şi a criticat dur prestaţia echipelor lui Charalambous şi Rădoi.
Marian Popovici
03.10.2025 | 12:22
Marius Sumudica lea distrus pe FCSB si pe Craiova dupa joia europeana Ne mintim Suporterul trebuie sa stie adevarul
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică le-a distrus pe FCSB și pe Craiova după joia europeană: „Ne mințim! Suporterul trebuie să știe adevărul”. Sursa: colaj Fanatik

Seară neagră în Europa pentru echipele româneşti! FCSB a pierdut cu 0-2 în faţa lui Young Boys Berna, în timp ce Universitatea Craiova a cedat cu acelaşi scor în Polonia, în faţa celor de la Rakow.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică le-a distrus pe FCSB și pe Craiova după joia europeană

Marius Şumudică le-a distrus pe FCSB şi Universitatea Craiova după prestaţiile din joia eropeană, spunând că fotbalul românesc e departe de ceea ce se joacă în Europa, singurii remarcaţi fiind potarii celor două echipe:

„Sunteţi indulgenţi. Din punctul meu de vedere au fost două prestaţii ruşinoase. Portarii au fost cei mai buni de pe teren. Târnovanu şi Isenko, portar care a făcut un joc bun şi a scos nişte mingi foarte grele.

ADVERTISEMENT

Scorurile erau mult mai mari. Nu am înţeles. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le înţeleg. Văd altfel din poziţia de analist, nefiind implicat. Poate ar trebui să dau dovadă de mai multă clemenţă şi deranjez foarte multă lume, dar minţim.

Omul de rând trebuie să ştie adevărul. Mă uitam la meci şi vedeam comentariile. Unii au fost colegii mei, dar să te tot învârţi şi să nu pui punctul pe „i”, să nu ai tupeul să spui ce se întâmplă, e deranjant. 

ADVERTISEMENT
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi...
Digi24.ro
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței

Eu nu voi fi aşa, nu pot, indiferent dacă asta îmi va aduce de pierdut. Tata avea o vorbă, că mă ştia mai dilău, aşa: „Gura bate fundul!”. Deci ceea ce am văzut ieri…”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile...
Digisport.ro
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii

Craiova lui Rădoi, pusă la zid după 0-2 la Rakow: „Cum să termini meciul fără șut pe poartă cu locul 11 din Polonia?”

Fostul antrenor al Rapidului susţine că Universitatea Craiova este într-o scădere importantă de formă şi remarcă faptul că echipa lui Mirel Rădoi a încasat gol în ultimele meciuri disputate:

„Craiova este într-un recul, primeşte gol meci de meci. Este o problemă mare, au un portar în formă, nu ar trebui să facă lucrul acesta. Joacă în trei fundaşi centrali, dar au avut nişte carenţe incredibile.

ADVERTISEMENT

Să n-ai un şut pe poartă cu Rakow, echipă de care spune lumea că a cheltuit 10 milioane pe transferuri. Este o echipă de pe locul 11 în clasamentul Poloniei. Ei jucau la ralantii, nu forţau foarte mult, controlau jocul.

Au dat impresia că pot marca oricând. Craiova exagerează cu această iniţiere, Mirel le cere să pornească de jos cu construcţia. Când eşti pus sub presiune în zona propriului careu, poţi să ieşi cu minge lungă. 

 

Fanatik SuperLiga, vineri, 3 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție incendiară cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 3 octombrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, ediție incendiară cu invitați de top după FCSB – Young Boys și Rakow – U Craiova
Young Boys şi Rakow, analizate înaintea duelurilor cu FCSB şi Universitatea Craiova: „Avem...
Fanatik
Young Boys şi Rakow, analizate înaintea duelurilor cu FCSB şi Universitatea Craiova: „Avem probleme când întâlnim astfel de adversari!”
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A...
Fanatik
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Cutremur în Giulești! ”Am înțeles că Dan Șucu nu mai bagă niciun ban...
iamsport.ro
Cutremur în Giulești! ”Am înțeles că Dan Șucu nu mai bagă niciun ban la Rapid”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!