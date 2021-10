Marius Șumudică le-a intrat la inimă jucătorilor de la Malatyaspor: ”Lucrurile pe care le spune sunt foarte simple”

După o experiență ratată la campioana CFR Cluj, tehnicianul , acolo unde le-a mai antrenat pe Kayserispor, Gaziantep și Caykur Rizespor.

”Șumi” a fost de fanii noii sale formații care sunt de părere că românul va reuși să-și îndeplinească obiectivul, acela de a salva echipa de la retrogradare.

Jucătorii de la Malatyaspor, încântați de metodele de lucru ale lui Marius Șumudică

Și Marius Șumudică a început cum nu se putea mai bine noua sa aventură, reușind victorii în primele două partide, iar jucătorii de la Yeni Malatyaspor sunt mai mult decât încântați de ce le transmite tehnicianul.

ADVERTISEMENT

”Echipa merge bine, am revenit după o serie de cinci jocuri fără victorie. Antrenorul nostru ne pregătește foarte bine. Lucrurile pe care le spune sunt foarte simple, le-am implementat foarte bine pe teren”, a declarat fundașul Karim Hafez.

După ultimele două victorii, Yeni Malatyaspor a ieșit din zona locurilor retrogradabile și a urcat pe poziția 13, cu 12 puncte. Șumudică vrea să ducă echipa și mai sus și țintește un nou succes.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul nici nu se gândește la retrogradare

Pentru formația antrenorului Marius Șumudică urmează în etapa a 11-a o deplasare la Kasimpașa, echipă aflată pe penultimul loc, și posibilitatea obținerii a 3 puncte importante împotriva unei grupări cu care se află în luptă pentru evitarea retrogradării.

”Întotdeauna am spus lucrul ăsta și în România. Campionatul din Turcia nu este unul în care se arată foarte multă răbdare pentru antrenori. Dacă lucrurile nu merg bine în patru sau cinci meciuri, imediat este schimbat antrenorul. Bineînțeles, nu este un lucru bun.

ADVERTISEMENT

Am promis multe lucruri când am venit la Malatyaspor. Vreau să am rezultate bune, nu am venit aici să lupt să rămân în prima ligă. Am promis să încheiem campionatul pe un loc cât mai bun, câștigând meciuri consecutive. Sper că vom reuși acest lucru împreună”, a declarat românul, conform , înaintea meciului de sâmbătă, 30 octombrie, care va începe la ora 12:30.

Șumudică a agitat deja spiritele în Turcia

La scurt timp după ce s-a întors în campionatul turc, Șumudică a creat primele conflicte. El a dinamitat atmosfera la majoritatea echipelor pe care le-a antrenat și deși a declarat că în Turcia se simte ca acasă, fostul său translator l-a acuzat că .

ADVERTISEMENT

După victoria din deplasare cu Adana Demirspor, Marius Șumudică a oferit o dezvăluind că este atât de iubit în Turcia încât fanii formației adverse i-au solicitat să facă poze împreună.

Tehnicianul român a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu Yeni Malatyaspor, dar dacă va salva echipa de la retrogradare are șanse foarte mari să continue și în stagiunea viitoare.