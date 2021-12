Marius Șumudică încearcă să facă pace cu fanii care i-au cerut demisia. Ce decizie a luat tehnicianul. Video

Chiar dacă pe motiv că nu îi sunt aduși jucătorii pe care îi dorește, Marius Șumudică și-a dat acordul să rămână la Yeni Malatyaspor până la sfârșitul sezonului. Va avea, însă, o misiune extrem de dificilă, pentru că echipa ocupă în acest moment penultima poziție în clasament, după nu mai puțin de șapte meciuri consecutive fără victorie.

Și pentru că un necaz nu vine niciodată singur, zeci de fani s-au strâns în fața magazinului oficial după ultima înfrângere – 0-1 cu Rizespor – și . Acum, acesta încearcă să-i apropie din nou, prin intermediul rețelelor de socializare.

Good morning. We are starting to feel the vibes for tomorrow’s match.

We go ahead with belief in everyone that is part of this club. 🇹🇷🇹🇩

