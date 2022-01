Marius Șumudică, prima reacție după anunțul că va fi demis de la Malatyaspor: “A fost o seară grea”

În ciuda anunțului că va fi demis după înfrângerea suferită în fața uneia dintre contracandidatele la evitarea retrogradării, Marius Șumudică intenționează să rămână la Yeni Malatyaspor. Stă mărturie mesajul transmis cu puțin timp în urmă, .

„A fost o seară grea pentru noi toți. Am vrut să fie diferit rezultatul și am muncit mult pentru a vă face fericiți.

Dar în fotbal nu merge întotdeauna conform planului. Vă mulțumesc pentru incurajările de aseară. Mergem înainte împreună”, a transmis tehnicianul.

It was a tough night for all of us.

We wanted a different result, we worked hard to make you happy.

But in football it doesn’t always go to plan.

Thank you for your support last night. We go on together. 🇷🇴🇹🇷

— Marius Sumudica (@CoachSumudica)