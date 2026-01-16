Marius Șumudică, mesaj clar pentru șeici după Al Khaleej – Al Okhdood 4-1. Ce le-a cerut antrenorul român

ADVERTISEMENT

Runda cu numărul 15 a fost una terminată nefericit pentru Marius Șumudică, asta după ce iar astfel gazdele au reușit să se distanțeze de locurile retrogradabile.

Marius Șumudică a recunoscut superioritatea celor de la Al Khaleej. Factorul decisiv care a contat

Antrenorul român nu s-a ferit de cuvinte și a fost foarte ferm în declarații, recunoscând faptul că adversarii au profitat de o zi în plus de pauză, care a făcut ca repriza secundă să fie una favorabilă lor și să ducă la rezultatul final înregistrat pe tabelă.

„Un rezultat dur, Al Khaleej a avut mai mult timp de odihnă înainte de meci, o zi în plus, iar asta a contat și s-a văzut în energia jucătorilor de pe teren. În prima parte, am fost mai activi noi, dar după, diferența fizică și tehnică s-a văzut și asta i-a ajutat pe cei de la Al Khaleej să câștige cu acest rezultat”, a spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică vrea transferuri după eșecul dur suferit de Al-Okhdood

Marius Șumudică a fost întrebat despre diferențele dintre jucătorii săi și adversari, iar acesta a recunoscut că Al-Okhdood are nevoie de întăriri pentru a se bate cu rivalele din campionat. Formația românului nu a făcut până acum, în această perioadă de mercato, vreun transfer.

„Am venit aici acum aproximativ 9 zile, am început cu o victorie și astăzi am pierdut, trebuie să continuăm să muncim. Cât despre diferențele de natură tehnică dintre jucători, ele există, iar din această cauză avem nevoie de întăriri în perioada de mercato pentru a putea ține pasul cu celelalte echipe”, a mai spus Marius Șumudică.

Al-Okhdood luptă pentru evitarea retrogradării în Arabia Saudită. Cum arată clasamentul

Marius Șumudică a acceptat o provocare dificilă împreună cu stafful său când a mers în Arabia Saudită, asta pentru că Al-Okhdood avea doar 5 puncte în clasament în momentul în care românul a sosit să preia echipa.

Etapa precedentă a fost una în care formația lui Șumudică a bifat al doilea succes al sezonului, , și a ajuns la 8 puncte în clasament, la o lungime distanță de Al-Riyadh, formația de pe poziția a 16-a. Damac este în acest moment prima echipă deasupra liniei salvatoare, iar fosta formație a lui Cosmin Contra are doar 10 puncte, fapt ce întărește ideea că lupta pentru supraviețuire va fi una extrem de dificilă în acest sezon din „Liga Stelelor”.