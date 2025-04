Marius Șumudică, mesaj ferm pentru contestatari după CFR Cluj – Rapid 1-1: ”Nu jucăm pentru nimeni”

Remiza din partida CFR Cluj – Rapid 1-1 este un , dar Marius Șumudică a atras atenția că giuleștenii nu fac jocurile niciunei alte echipe din play-off.

Marius Șumudică, prima reacție după CFR Cluj – Rapid 1-1

La finalul întâlnirii din Gruia, care apus capăt etapei cu numărul 4 din play-off-ul SuperLigii, antrenorul Rapidului a ținut să-l înțepe pe patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, cel care la FANATIK SUPERLIGA a anunțat că la duelul cu CFR Cluj.

”Am făcut o primă repriză sub așteptări, a doua am schimbat, am trecut în alt sistem, am încercat să pun presiune pe ei, am avut niște ocazii rarisime, dar ne-a ieșit. Vreau să spun un singur lucru, că nu trebuie să aibă nimeni încredere sau nu în Șumudică, ‘șumudici’, sau comentariile pe care le-au făcut alți patroni.

Șumudică nu e al nimănui, Rapid nu se va da la o parte cu Șumudică, joacă pentru Rapid și noi nu facem jocurile nimănui, absolut. La pauză chiar mă gândeam la lucrul ăsta, că n-am venit să ne apărăm șansele (n.r. – ironic), dar ne dorim să terminăm cât mai sus în clasament, trebuie să uităm cât mai repede meciul ăsta, ne așteaptă o săptămână incredibilă, cu 3 meciuri”, a declarat Șumudică, la .

Șumudică, mesaj pentru fanii lui CFR Cluj

Tehnicianul rapidist, care înainte de începerea play-off-ului a afirmat că va face tot posibilul ca FCSB să nu câștige un nou titlu de campioană și va fi un arbitru în aceste ultime etape, le-a promis suporterilor lui CFR că va face tot posibilul pentru a-i învinge pe ”roș-albaștri”.

”Trebuie să ne recuperăm. Nu vreau să ies eu în evidență acum, nu eu sunt artizanul acestui punct sau al șanselor pe care le-am avut. Am avut șanse mai clare decât ei, ni s-a anulat și un penalty la VAR, nu stau să discut în momentul de față, n-am văzut reluările, nu știu.

Nu vreau să contest, sunt oameni abilitați care pot face lucrul ăsta. Din ce am văzut eu pe tableta pe care o avem, mi se pare că e contact clar, penalty clar, dar nu știu dacă a fost sau nu ofsaid, nu stau să comentez acum decizia arbitrilor.

Din punctul meu de vedere este un punct meritat. Le doresc baftă celor de la CFR în continuare și ce să spun, vreau să scot în evidență lucrul ăsta: atâta timp cât Șumudică e antrenor la Rapid, nu face jocurile nimănui. Noi jucăm doar pentru Rapid, pentru aceste culori.

Le-am transmis suporterilor CFR-ului că vrem să câștigăm cu FCSB, cu oricine, câștigăm pentru noi, pentru suporterii noștri. Le mulțumesc că au venit până aici, sper ca sâmbătă să vină în număr cât mai mare și să ne susțină în meciul cu U Cluj”, a spus Marius Șumudică.