Marius Șumudică, mesaj ferm pentru noii săi jucători: „Cine nu face asta trebuie să își facă bagajele!”

Marius Șumudică a revenit pe banca tehnică la aproximativ 7 luni după despărțirea de Rapid. Tehnicianul român a preluat formația saudită Al-Okhdood, aflată pe penultimul loc în prima divizie după 12 etape. Acesta a lansat un avertisment clar noilor săi jucători.

Marius Șumudică, avertisment pentru jucători după sosirea la Al-Okhdood

Misiunea lui Marius Șumudică la Al-Okhdood se anunță a fi una foarte dificilă, ținând cont de rezultatele înregistrate de echipă în acest sezon. După 12 runde, gruparea preluată de tehnicianul român ocupă locul 17, penultimul, cu 5 puncte, având cel mai slab atac din campionat, cu doar 9 goluri înscrise.

În acest context, antrenorul român a transmis un mesaj clar jucătorilor. „Eu și staff-ul meu vom munci pentru a o salva pe Al-Okhdood. Aceasta este provocarea pentru care am venit. Am o experiență de 22 de ani în antrenorat și nicio echipă pe care am pregătit-o nu a retrogradat, ceea ce îmi dă o încredere uriașă că vom depăși momentul actual. Depășirea crizei psihologice a jucătorilor nu este un lucru greu. Am vorbit cu toți și le știu bine potențialul. Am început să urmăresc echipa de acum cinci meciuri. Nu sunt aici să-mi dezvălui planurile tactice, iar rezultatele sunt singurele care judecă.

Mulți s-au întrebat de ce am acceptat misiunea, iar răspunsul meu a fost clar: voi lupta alături de echipă pentru a rămâne în ligă și pentru a îmbunătăți rezultatele, mai ales că am găsit un sprijin mare din partea conducerii. Vom lupta ca o familie, iar cine nu are un angajament total trebuie să-și facă bagajele și să plece! Mă simt confortabil în Arabia Saudită, iubesc această țară și respect oamenii de aici, de aceea am ales să revin. Campionatul saudit este acum unul dintre cele mai puternice din lume și crește rapid”, a declarat la .

Marius Șumudică a prefațat partida cu Al-Ahli

Experimentatul tehnician va debuta pe banca lui Al-Okhdood cu un meci foarte complicat, pe teren propriu contra echipei de pe locul 4, Al-Ahli, duel care va avea loc sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 19:30. Totuși, momentul în care echipa lui Marius Șumudică o întâlnește pe Al-Ahli poate fi considerat unul pozitiv, deoarece vedetele echipei, Riyad Mahrez, Franck Kessie și Edouard Mendy, se află la .

„Al-Ahli este o echipă mare, cu jucători de excepție, dar noi vom miza pe forța grupului”, a spus Marius Șumudică. .