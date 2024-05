Marius Şumudică, mesaj pentru Neluţu Sabău despre interesul lui U Cluj: „ÎI transmit asta fostului meu coleg de cameră!”. Exclusiv

Rămas liber de contract după ce a fost demis de la Gaziantep, Marius Șumudică este pe lista antrenorilor pe care U Cluj îi dorește din vară.

Invitat în studioul FANATIK SUPERLIGA înaintea meciului CFR Cluj – Rapid, .

Marius Șumudică a vorbit despre interesul lui U Cluj: „Este o echipă foarte bine pusă la punct”

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, ce părere are despre interesul formației din Ardeal, Marius Șumudică a declarat că nu este interesat să preia U Cluj în acest moment al carierei sale.

„Eu n-am purtat nicio discuție cu nimeni de la Cluj și țin să-i transmit asta fostului meu coleg de cameră! Neluțu știe foarte bine. Am vorbit în vară cu el, știa că am ofertă de la U Cluj și că am refuzat-o. I-am și explicat, am vorbit cu el mai multe date, după care el a semnat cu U Cluj.

Eu am o relație extraordinară cu Neluțu Sabău și nu aș putea să fac lucrul ăsta în momentul de față. Nici nu mă interesează. El mai are un an de contract. Eu am fost la Cluj și am lucrat cu rivala CFR. U Cluj este o echipă foarte bine pusă la punct, cu bani de transferuri, cu prime pentru jocuri.

N-am vorbit cu nimeni de la U Cluj, nu m-a sunat nimeni de acolo. Informația lui Ovidiu Sabău este falsă. Așa poate să zică oricine. El poate să stea liniștit și să antreneze U Cluj în continuare”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.

Marius Șumudică: „Pot să plec în străinătate și în această seară”

Fostul antrenor al celor de la Gaziantep a declarat că are ofertă din străinătate, ofertă pe care o va accepta doar în cazul în care

„Eu vreau să antrenez o singură echipă în România, pe Rapid. În cazul în care nu voi ajunge la Rapid, o să plec în străinătate.

Pot să plec în străinătate și în această seară. Am amânat plecarea mea din țară pentru a sărbătorii Paștele alături de familie.

Știam că mă văd și cu domnul Șucu, ăsta fiind un alt motiv pentru a rămâne în țară. Sunt în negocieri cu o echipă din Golf.

Miercuri voi pleca din țară, atunci voi zbura spre Doha. Dar există și posibilitatea să nu mă înțeleg cu echipa din Golf că ne-am încurcat la niște clauze”, a mai declarat tehnicianul la FANATIK SUPERLIGA.