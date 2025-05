Marius Șumudică, mirat de valoarea jucătorilor de la Rapid: „Cum se pun cotele alea pe Transfermarkt?”

Marius Șumudică s-a arătat mirat, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, de . Antrenorul giuleștenilor s-a manifestat astfel, în contextul în care discuta despre pentru a obține rezultate încă din primul sezon de la revenirea sa în tabăra alb-vișiniilor. De altfel, tehnicianul a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, .

Marius Șumudică nu înțelege cum a estimat Transfermarkt valoarea jucătorilor de la Rapid

apreciază că Rapidul (27,45 de milioane de euro) are al doilea cel mai valoros lot din țară după FCSB (44,58). Giuleștenii întrec inclusiv echipe puternice precum Universitatea Craiova (24.80) sau CFR Cluj (19.65). În aceste condiții, fiind vorba despre un site foarte popular în lumea fotbalului, pretențiile față de alb-vișinii, aflați doar pe locul 5 în SuperLiga României, cresc considerabil. Șumudică a susținut că nu înțelege sistemul de evaluare aplicat de Transfermarkt.

„Sabău anul trecut nu prinde play-off-ul. Nu prinde play-off-ul, nu prinde. Au avut bugete destul de mari și ei, nu? La nivel de ‘U’ Cluj mă refer. Nu prinde play-off-ul, i se dă continuitate și atunci lucrează, da. La noi a venit Șumudică, în 8-9 luni de zile, ‘Gata, mă, du-te! Că nu, ești slab, n-ai făcut, ai cel mai mare buget, că nu știu ce’. Păi, stai, mă, frate, că și Transfermarkt ăla, mă uit pe el, ce cote sunt la jucători…n-am văzut în viața mea. Nu știu cum să pun cotele alea. Eu nu știu cum să pun.

Celălalt aspect în afară de valoarea jucătorilor de la Rapid de pe Transfermarkt la care Marius Șumudică nu a găsit explicație

Probabil am făcut și noi și lucruri bune ca staff și lucruri rele, eu nu spun. Am greșit și noi, nu suntem perfecți, în momentul în care am ales alt sistem de joc. Probabil în momentul în care faci unele schimbări, dar se văd numai astea. Dar în momentul când tu ai două ocazii clare de a merge mai departe, două momente care sunt critice în opinia mea, la Hermannstadt și cu Dinamo.

Și când nu schimbi niciun sistem de joc, joci același sistem, aceiași jucători, care cu o săptămână înainte joacă senzațional la CFR Cluj. Deci, între cele două jocuri, joacă senzațional cu FCSB sau îi batem pe Dinamo, 1-0, când nici nu au ajuns la poartă. Și vin aceste sincope. Eu aceste sincope nu mi le pot explica.

Am stat cu stafful, ne-am uitat, am văzut meciul de 3 ori. De fiecare dată ne-am întâlnit, i-am chemat la mine acasă (Horia Ivanovici: Poate că asta e valoarea sub presiune. Atenție la nuanță! Poate că asta e valoarea când joacă sub presiune). Nu știu, încercăm, am vorbit și ieri cu jucătorii. Le-am spus!

Concluzia lui Marius Șumudică despre șansele Rapidului la cupele europene

Sunt șanse minime pentru cupele europene. Dacă se întâmplă să nu bată ‘U’ Cluj la Dinamo, se întâmplă și la noi ceva cu CFR-ul, nu știu (Robert Niță: câștigi, ce naiba să se întâmple?!). Apare ceva și la noi. Se mai accidentează vreo doi cu o zi înainte. Se mai întâmplă ceva. Ne dă vreun arbitru, spun de acum, că ne dă vreun arbitru cine știe cine care…

Indignarea lui Marius Șumudică

Penalty clar! E al nu știu câtelea penalty care nu ni se dă. La Craiova, la Petrila, penalty! Cu FCSB, penalty! La ’U’ Cluj, penalty la Manea. Câte să se mai întâmple? Greșești o dată, greșești de două ori, dar greșești numai împotriva Rapidului într-una?! Vreau să știu și eu, Horia, un meci la care am fost avantajați la o decizie de arbitru. Unul! Nu există!”, a declarat Marius Șumudică, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.