Marius Șumudică, misterios după Botoșani – Rapid 2-0: “O să aflați zilele viitoare”. Cum a explicat înfrângerea și jocul modest

. După 0-0 la pauză, giuleștenii au avut o repriză secundă extrem de modestă și le-au permis moldovenilor să facă diferența.

Marius Șumudică, misterios după Botoșani – Rapid 2-0: “O să aflați zilele viitoare”

Marius Șumudică a făcut un scurt rezumat al înfrângerii de la Botoșani. Antrenorul de 53 de ani a remarcat că echipa sa , după ce în prima parte a meciului a avut o bară, în timp ce gazdele nu se remarcaseră cu nimic.

“Au fost două reprize diametral opuse. Am controlat prima repriză, ocazii rarisime, au scos de pe linia porții, bară, nu am reușit să marcăm. Apoi am început foarte prost repriza a doua. Nu am urmărit la șutul în blocaj și marchează pentru 1-0.

După care ne-am deschis și normal că și-au creat mai multe spații. Nu am reușit să egalăm și fotbalul te pedepsește”, a declarat Șumudică la Digi Sport.

Întrebat dacă a avut un discurs dur la vestiare la finalul meciului, Șumudică a dat un răspuns misterios: “La situațiile pe care le avem trebuie să marcăm. Altfel nu putem câștiga. Am fost foarte calm la vestiare. O să aflați zilele viitoare”.

Eșecul de la Botoșani o ține pe Rapid departe de play-off. Giuleștenii au 13 puncte, două mai mult decât echipa lui Liviu Ciobotariu, aflată pe ultimul loc în Superliga. Pentru formația lui Șumudică urmează două meciuri extrem de dificile, cu Farul și FCSB.

“Toată lumea zicea că jucăm cu ultima clasată și am pierdut. Nici nu mai contează cu cine joci. Campionatul e foarte strâns, dacă pierzi un meci ești la retrogradare, dacă câștigi, ești aproape de play-off”, a mai spus Șumudică la finalul partidei din Moldova.

Cristi Săpunaru: “Trebuie să ne asumăm noi, jucătorii”

Căpitanul Rapidului a avut un discurs radical după eșecul cu Botoșani și e convins că jucătorii ar trebui să-și asume responsabilitatea startului foarte slab de sezon.

“M-am săturat să se întâmple așa și o spun cu sufletul deschis de data asta. Trebuie să ne asumăm și noi jucătorii, prea și-o asumă doar antrenorii, conducerea, e de ajuns.

Trebuie să ne asumăm noi jucătorii și să ne trezim din situația asta, pentru că altfel nu vom ieși din asta. Dacă nu ne trezim și nu ne asumăm și să redevenim acea echipă agresivă nu avem nicio șansă”, a spus Săpunaru la Digi Sport.