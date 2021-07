Marius Șumudică, mulțumit după CFR – Lincoln Red Imps 2-0: „Am îndeplinit primul obiectiv! Vor fi meciuri tari la Cluj”

Tehnicianul campioanei României și-a felicitat jucătorii pentru victoria obținută și se gândește deja la următorul meci din campionat, pe care CFR-ul îl va juca împotriva Chindiei Târgoviște.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a recunoscut că disputa cu Lincoln Red Imps nu a fost atât de ușor pe cât s-a spus și crede că viitoarele adversare ale formației din Gibraltar vor avea viață grea, mai ales în deplasare.

Marius Șumudică, mulțumit după CFR Cluj – Lincoln Red Imps 2-0

după victoria CFR-ului în duelul cu Lincoln Red Imps, scor 2-0: „Sunt fericit că am îndeplinit primul obiectiv. Să știți că am întâlnit o echipă bună, chiar dacă lumea zice ce zice de Gibraltar. Echipele vor avea viață grea când joacă acolo, pe terenul sintetic.

ADVERTISEMENT

Am văzut și o oarecare liniște în echipă, mă bucur că nu am luat gol. Nu e ușor, chiar dacă ne puteam bate cu pumnul în piept că trebuia să batem cu 5-0. Important e că am câștigat și ne-am calificat mai departe”.

„Și noi, vom pregăti meciul viitor altfel, ne vom închide mai bine, azi toată lumea a vrut să marcheze, nu e ușor să îi aduci cu picioarele pe pământ că importantă e calificarea.

ADVERTISEMENT

Mă bucur pentru Runar. Am avut ocazii mari, au avut și ei, dar e normal, pentru că noi ne-am deschis mult.

Pe Deac am vrut să-l odihnesc, el a jucat cele mai multe meciuri, este o distanță de Champions League, pe care o traversează mereu. Nu este ușor, încă suferim în axul central și probabil vom crește de la meci la meci”, a mai spus Marius Șumudică după meciul cu Lincoln Red Imps.

ADVERTISEMENT

„Important e că am făcut un pas și doresc să facă același lucru și restul echipelor românești!”

și a vorbit despre planurile pe care CFR Cluj le are în următoarea perioadă: „Important e că am făcut un pas și îmi doresc și restul echipelor din România să facă acest pas.

Cu oricine vom juca, avem șanse 50-50% să mergem spre grupele Europa League. Fanii minunați din tribune au asigurate meciuri bune la Cluj și vor mai fi meciuri tari aici”.

ADVERTISEMENT

„Andrei Burcă e jucătorul nostru și e de bază, component al echipei naționale. , e jucător la altă echipă, la FCSB, îi urez succes”, a mai spus antrenorul campioanei României.