Marius Șumudică, mulțumit după Rapid – Oțelul Galați 0-0: „E benefic că nu am primit gol! Petrila a jucat cu injecții”

Antrenorul giuleștenilor a vorbit despre faptul că echipa sa putea să marcheze și să câștige jocul, însă i-a felicitat și pe adversari pentru că au evoluat cu mult curaj într-un duel în deplasare.

Marius Șumudică, mulțumit după Rapid – Oțelul Galați

Marius Șumudică a fost mulțumit după remiza , spunând că dacă jucătorii săi ar fi gestionat puțin mai bine unele faze, ar fi reușit să câștige meciul:

„Este un rezultat echitabil, în opinia mea. Prima repriză ne-a aparținut nouă. Un meci de luptă, un meci împotriva unei echipe greu de desfăcută. Noi am avut doar patru zile între meciuri.

Pe Hromada l-am pierdut, Petrila a jucat cu injecții. Sunt mulțumit că nu am primit gol, e primul meci al Rapidului în care nu primim gol, dar trebuie să marcăm.

„E benefic că nu am primit gol!”

„Eu le spun mereu că un punct au de la începutul meciului și trebuie să țină de el, dar trebuie să și marcăm. Nu pot să spun că sunt mulțumit, dar nici supărat. Am mai câștigat un punct, am jucat cu trei fotbaliști under 21.

Mergem la Botoșani cu gândul de a câștiga. Trebuie să trecem peste bariera presiunii, facem greșeli multe, nu câștigăm dueluri în treimea adversă, avem nevoie să ajungem în careul advers mai mult”, a .

„Suntem o echipă tânără, nu este ușor, cei care au venit de pe bancă, au intrat bine. Spre final s-a jucat pe contre și am ajuns la faza de finalizare. Un joc echitabil, cred că e corect rezultatul.

Și eu când eram atacant, am avut o perioadă de ineficacitate, dar trebuie să cauți mereu careul să fii în gura porții. Nu poți doar să te lupți cu adversarul, nu e de ajuns ca atacant să faci asta.

E benefic că nu am primit gol, casa când o construiești, o construiești de jos. Cu o victorie la Botoșani venim mai aproape de play-off și poate chiar pe locul șase.

Sper să fac cât mai multe puncte până în perioada de iarnă. După o să fac cantonamentul de iarnă și lucrurile vor sta altfel. L-am pierdut pe Hromada, pe Săpunaru, nu e ușor. Petrila s-a cerut afarată, a făcut injecții, Săpunaru face injecții.

Nu e ușor. Când voi avea tot lotul la dispoziție și când vor veni și ceilalți fotbaliști, vom arăta cu totul altfel”, a mai spus antrenorul Rapidului.