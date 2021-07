Marius Șumudică, mulțumit după un nou succes obținut pe final: „Asta înseamnă echipă campioană”

Campioana CFR nu a dominat meciul cu Academica Clinceni, dar a arătat că este o echipă dispusă la efort, care nu se predă în ciuda oboselii accentuate de care vorbește tehnicianul de la revenirea în țară, după meciul turn cu Lincoln Red Imps din Liga Campionilor.

Claudiu Petrilă a înscris din nou, iar Iasmin latovlevici a dus victoria feroviarilor în minutul 87.

Marius Șumudică: ”Așa se câștigă meciurile”

Antrenorul CFR-ului s-a declarat mulțumit de rezultatul final al partidei de la Călărași, chiar dacă a avut emoții după ce, la una din puținele faze în care Academica a ajuns în careul advers a obținut un penalty și a restabilit egalitatea.

”Putem spune că am trăit periculos dar nu ar fi în concordanță cu ce s-a întâmplat pe teren, chiar dacă jucăm din 3 în 3 zile. Iar luăm gol din fază fixă, dar ne-am revenit și am dominat finalul și am câștigat.

Mă bucur că există dorință și dăruire, așa se câștigă meciurile. Sigur că avem și soluții, au venit jucători importanți, chiar dacă ne lipsește un om, avem soluții.

Avem un finanțator care a făcut tot ceea ce ține de el din punct de vedere material. Asta înseamnă o echipă campioană, să ai soluțiile necesare. Sunt mulțumit de toți oamenii lângă de mine, suntem o familie

Jucăm un fotbal plăcut, ajungem acolo unde trebuie foarte ușor și datorită calității acestor jucători”, a declarat Șumudică, după meci.

L-a mutat, iar, pe Petrilă și i-a ieșit

a încercat ”să existe” pe teren, dar această formulă este una sinucigașă în fața unei formații rutinate cum este cea a campioanei CFR.

Marius Șumudică a fost încă o dată inspirat, l-a repoziționat pe Claudiu Petrilă și fotbalistul a înscris un gol minunat în minutul 61, cu o execuție grea, de finețe, din cădere, direct în vinclul porții lui Păun.

”Iar am fost inspirat, nu că vreau să mă laud, dar l-am mutat pe Petrila în stânga și a marcat. În meciul precedent am făcut invers, l-am mutat în partea cealaltă. Petrilă va crește mult în perioada următoare și va valora foarte mulți bani”, a spus Șumudică.

Antrenorul campioanei a ținut să-l încurajeze și pe , după ce experimentatul fotbalist a avut o intervenție de începător la Cioiu, în minutul 68, din care Academica a egalat de la punctul cu var.

Deac avea să se revanșeze în minutul 87 când l-a găsit nemarcat în fața porții pe Iasmin Latovlevici, care a adus victoria CFR-ului.

”Se întâmplă astfel de lucruri, Ciprian probabil nu a văzut adversarul, este un tip care caută permanent contactul, lucrează foarte mult la sală și îi place jocul de forță.

Ciprian are o vârstă și l-am folosit cele mai multe minute, joacă aproape non-strop și nu e ușor nici pentru el, are o vârstă, dar îl felicit pentru ceea ce face pentru echipă”, a explicat Șumudică.