Marius Șumudică mută din nou în conflictul cu Dan Petrescu și îl apără pe Arlauskis: „Omul e foarte sincer. În România era nevoie de el”

de la distanță cu CFR Cluj. Antrenorul lui Al-Shabab a intervenit în disputa ardelenilor cu Giedrius Arlauskis, fotbalist care

Marius Șumudică intervine în conflictul dintre CFR Cluj și Giedrius Arlauskis

Șumudică a lucrat o scurtă perioadă de timp cu portarul lituanian, la începutul acestui sezon de Casa Pariurilor Liga 1, înainte ca tehnicianul să fie dat afară de clujeni, deși avea șapte victorii la rând în campionat.

pe liderul din Casa Pariurilor Liga 1 din cauza datoriei pe care o are de primit, iar „Șumi” a vorbit despre temperamentul vulcanic al goalkeeperului.

„Eu nu știu exact ce se întâmplă cu Arlauskis. Știu că acceptase un salariu foarte mic și era un litigiu chiar cu Al Shabab. Am impresia că din banii pe care trebuie să-i recupereze ți se reduce din cuantum când se judecă. Îl vedeam deschis, își dorea foarte mult.

Am avut o relație foarte bună cu el, a fost oarecum de partea mea în momentele alea, era deranjat de ceea ce se întâmplă. Viața jucătorilor este scurtă și trebuie să câștige bine cât au timp.

Omul e foarte sincer, direct. Și eu am avut conflicte cu el. Chiar dacă a mai greșit, a mai gafat, dar e un portar care te scoate. Cred că în România era nevoie de Arlauskis”, a declarat Giedrius Arlauskis, la .

Șumudică și Arlauskis au colaborat doar în primele trei runde din acest campionat. Lituanianul a jucat în prima și în a treia etapă și a fost rezervă neutilizată în runda secundă.

Lituanianul are de recuperat aproximativ 500 de mii de euro din Gruia

Giedrius Arlauskis a reclamat-o la FIFA pe CFR Cluj și a câștigat litigiul cu ardelenii, lituanianul având de recuperat aproximativ 500 de mii de euro. Echipa lui Dan Petrescu a făcut însă apel și așteaptă rezultatul definitiv.

„M-am trezit cu scandal, toată ziua m-am gândit la scandalul ăsta. Pentru CFR, niște mărunțiș, pentru mine sunt bani mulți. În primul rând, de când am plecat cu scandal de la CFR, nu am dat nicio declarație. Am reziliat contractul în liniște”, a declarat Giedrius Arlauskis.