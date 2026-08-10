Marius Șumudică, negocieri crâncene cu CFR Cluj. E vorba de 5 milioane de euro! Exclusiv

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Marius Șumudică este dorit cu insistență de Neluțu Varga pentru a-l înlocui pe deja demisul Antonio Folha. În acest moment, între fostul tehnician din Gruia și conducerea clubului se duc negocieri dure. Patronul locului 3 din ediția trecută de SuperLiga îl atrage pe „Șumi” cu o promisiune extrem de îndrăzneață. La mijloc ar fi vorba de 5 milioane de euro.

Marius Șumudică duce negocieri dure înainte de a prelua pe CFR Cluj

Marius Șumudică (55 de ani) este în negocieri pentru o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. Fostul antrenor de la Rapid din urmă cu două sezoane este în discuții cu Neluțu Varga pentru a prelua destinele celor de la CFR Cluj, echipă care a încheiat pe locul 3 ediția precedentă a campionatului. Deocamdată, negocierile dintre „Șumi” și echipa pe care a antrenat-o pentru o scurtă perioadă în urmă cu 5 ani sunt departe de a se finaliza.

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Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, , în ciuda unor informații apărute în spațiul public care îl dădeau ca și instalat pe banca echipei din Ardeal. Tehnicianul este foarte greu de convins în acest moment.

„Negocieri crâncene între Marius Șumudică și CFR Cluj. Informația care s-a vehiculat în ultimele două zile, pornită, e adevărat, de la patronul echipei, de la Neluțu Varga, s-a dovedit cel puțin momentan, un fake news, adică un fals. Șumudică nu a semnat cu CFR Cluj. Este foarte greu de convins. În niciun moment n-a fost aproape să semneze Șumudică cu CFR Cluj”, a fost informația prezentată de Horia Ivanovici, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce promisiune i-a făcut Neluțu Varga lui Marius Șumudică pentru a-l convinge să semneze cu CFR Cluj: 5 milioane de euro la mijloc

Negocierile dintre Marius Șumudică și CFR Cluj se află în derulare și la această oră. . FANATIK a mai aflat că patronul echipei clujene a pus pe masă un ultim „as” pentru a-l convinge pe Șumudică să preia echipa aflată în derivă: 5 milioane de euro.

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„Neluțu Varga a pus ultimul as pe masă ș i-a promis lui Șumudică că va face un împrumut. Acesta va gira cu un teren și va face un credit, mai exact un împrumut de 5 milioane de euro la o bancă din Cluj. A promis că va investi acești 5 milioane zilele următoare. Când va primi banii, Neluțu Varga îi va investi pe toți în club: va achita salariile și va liniști astfel apele”, s-a mai anunțat la FANATIK SUPERLIGA.

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Prin această mișcare, Neluțu Varga dorește să îi ofere o liniștite lui Marius Șumudică. Tehnicianul ezită se semneze cu CFR Cluj din cauza situației dificile în care se află clubul.