Marius Şumudică, negocieri cu o echipă din Turcia: “Urmează să am o conferinţă cu oficialii”

, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică a anunțat că trebuie să se retragă, pentru că are o conferință importantă.

Marius Șumudică a anunțat că se află în negocieri cu o echipă din Turcia

Marius Șumudică a trebuit să se retragă din emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, chiar înaintea și . Antrenorul a precizat că urmează să aibă o conferință video în scurt timp. „Tragerea mie nu-mi bagă în buzunar, dar meetingul (n.r. – întâlnire, conferință) acesta s-ar putea să-mi bage”, a spus antrenorul.

Analiștii aflați în platoul emisiunii nu au ratat ocazia și l-au taxat imediat pe Șumudică. „După meetingul ăsta, Șumi, ne părăsești? Nu mai rămâi cu noi?”, l-a întrebat Vivi Răchiță, completat de Adrian Ilie râzând: „Hai, intră în meeting, ia-ți echipă! Să te mai criticăm puțin”.

Marius Șumudică, discuții cu echipe din China și Turcia: „Am vorbit, dar nu s-a concretizat nimic deocamdată”

În ultimele zile s-a discutat posibilitatea ca antrenorul să ajungă în China, să preia echipa la care activează Ioniță și Burcă. Însă, conferința pe care Marius Șumudică a anunțat-o la FANATIK SUPERLIGA nu are nicio legătură cu China.

„Nu e vorba de China, este vorba de altă echipă. Am promis și ar trebui să vorbesc cu un președinte de club. Nu este vorba de China, de echipa lui Ioniță și Burcă, despre care s-a vorbit. Au fost unele propuneri, nu s-au concretizat. M-au sunat doi manageri pentru echipa respectivă, dar nu… Este vorba despre altă echipă, o echipă din Europa.

Deocamdată nu știu… Știți cum e, patronii fac meetinguri cu mai mulți antrenori. Eu știu dacă reușesc să-l conving? E o echipă din Turcia, de mijlocul clasamentului în mod normal”, a explicat Marius Șumudică.

