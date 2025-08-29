Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Şumudică, negocieri cu o echipă din Turcia: “Urmează să am o conferinţă cu oficialii”

Marius Șumudică se află în negocieri pentru a prelua o echipă de mijlocul clasamentului din Turcia. Informația a dezvăluit-o chiar antrenorul.
Andrei David
30.08.2025 | 00:01
Marius Sumudica negocieri cu o echipa din Turcia Urmeaza sa am o conferinta cu oficialii
EXCLUSIV FANATIK
Marius Şumudică, negocieri cu o echipă din Turcia. Foto: colaj Fanatik

Aflat în direct, prin conferință video, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică a anunțat că trebuie să se retragă, pentru că are o conferință importantă.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a anunțat că se află în negocieri cu o echipă din Turcia

Marius Șumudică a trebuit să se retragă din emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, chiar înaintea tragerilor la sorți pentru Europa League și Conference League. Antrenorul a precizat că urmează să aibă o conferință video în scurt timp. „Tragerea mie nu-mi bagă în buzunar, dar meetingul (n.r. – întâlnire, conferință) acesta s-ar putea să-mi bage”, a spus antrenorul.

Analiștii aflați în platoul emisiunii nu au ratat ocazia și l-au taxat imediat pe Șumudică. „După meetingul ăsta, Șumi, ne părăsești? Nu mai rămâi cu noi?”, l-a întrebat Vivi Răchiță, completat de Adrian Ilie râzând: „Hai, intră în meeting, ia-ți echipă! Să te mai criticăm puțin”.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, discuții cu echipe din China și Turcia: „Am vorbit, dar nu s-a concretizat nimic deocamdată”

În ultimele zile s-a discutat posibilitatea ca antrenorul să ajungă în China, să preia echipa la care activează Ioniță și Burcă. Însă, conferința pe care Marius Șumudică a anunțat-o la FANATIK SUPERLIGA nu are nicio legătură cu China.

„Nu e vorba de China, este vorba de altă echipă. Am promis și ar trebui să vorbesc cu un președinte de club. Nu este vorba de China, de echipa lui Ioniță și Burcă, despre care s-a vorbit. Au fost unele propuneri, nu s-au concretizat. M-au sunat doi manageri pentru echipa respectivă, dar nu… Este vorba despre altă echipă, o echipă din Europa. 

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

Deocamdată nu știu… Știți cum e, patronii fac meetinguri cu mai mulți antrenori. Eu știu dacă reușesc să-l conving? E o echipă din Turcia, de mijlocul clasamentului în mod normal”, a explicat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu...
Digisport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri

Marius Șumudică, ASALTAT DE OFERTE

Gigi Becali, favorit surpriză după FCSB – Aberdeen 3-0: “A fost numărul 1...
Fanatik
Gigi Becali, favorit surpriză după FCSB – Aberdeen 3-0: “A fost numărul 1 şi nu se vede! El a câştigat meciul şi cu el începe echipa”
Mihai Rotaru anunță două lovituri mari la Universitatea Craiova: „Trebuie să ne mișcăm...
Fanatik
Mihai Rotaru anunță două lovituri mari la Universitatea Craiova: „Trebuie să ne mișcăm rapid!”
Gică Hagi a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Gigi Becali...
Fanatik
Gică Hagi a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Gigi Becali după calificare! Mesajul emoţionant pe care i l-a transmis. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de...
iamsport.ro
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de la stat, făceam și eu acte caritabile! E o pildă biblică, din ce furi, e bine să dai, altfel ți se ia!'
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină...
adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele...
Observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi...
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!