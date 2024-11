Marius Șumudică, nemulțumit, chiar dacă Rapid a egalat-o pe CFR Cluj pe final: „Trebuia să câștigăm! Avem un lot complet”

. Vremea deloc prietenoasă din Ardeal nu a fost pe placul jucătorilor. Scorul final a fost 1-1, la capătul unui meci lipsit de prea multe ocazii.

CFR Cluj -Rapid 1-1

Alin Fică a deschis scorul pentru echipa lui Dan Petrescu în partea a doua, însă cei de la CFR Cluj nu au reușit să-și protejeze avantajul. Burmaz a restabilit egalitatea de pe tabelă în minutul 90, după o fază destul de încâlcită.

După acest rezultat, situația din clasamentul Superligii nu s-a schimbat prea mult. Ardelenii rămân pe locul doi, în spatele rivalilor de la Universitatea Cluj, iar giuleștenii rămân în afara locurilor de playoff.

Marius Șumudică: „Felicit suporterii. Rapidul e iubit”

La finalul meciului, s-a declarat mulțumit de rezultat și a ținut să le mulțumească suporterilor care au împins echipa de la spate. Antrenorul celor de la Rapid își mută acum atenția asupra duelului cu Petrolul din următoarea etapă.

„Să fiu sincer, sunt mulțumit că am egalat pe final, dar meritam să câștigăm. Am avut ocazii clare. Practic, dacă luăm ocaziile, ne-au aparținut. Mă bucur că nu am pierdut și orice punct este important, dar trebuie să câștigăm derby-ul cu Petrolul, pentru că e unul dintre cele mai vechi din România.

Am fost inspirat că l-am introdus pe Burmaz și am schimbat sistemul de joc. Am trecut într-un 4-4-2. Nu mai aveam ce pierde. Îi felicit pe cei care au venit de pe bancă. Rapidul are acum un lot complet și mă bucur că cei care sunt pe bancă nu sunt nemulțumiți. Ei îi ajută pe cei din primul 11 să fie motivați. În lotul meu, fiecare își acceptă statutul.

Felicit suporterii. Rapidul e iubit. Jumătate au fost de la București și jumătate din țară. Țin să le mulțumesc că au venit în număr mare. Mă simțeam dator față de ei dacă pierdeam. Să pleci cu o înfrângere e dureros. Le-am făcut o bucurie. Rapidul crește de la zi la zi.

Noi, dacă ne uităm la punctele din deplasare, suntem în primele 4-5 echipe. Am început să câștigăm și acasă, dar nu ne gândim la asta. Meciul cel mai important e cel cu Petrolul.

Eu cred că Rapidul are un lot ok, care merită să fie în primele 6 echipe. Luăm totul pas cu pas. Acesta e spectacolul fotbalistic. Sunt meciuri care dau culoare. Cred că va crește nivelul fotbalului românesc”, a declarat Marius Șumudică după CFR Cluj – Rapid 1-1.