Marius Șumudică, nemulțumit de jucătorii săi după Universitatea Craiova – Rapid 1-1: „Nu am nevoie de așa ceva”. Noi transferuri anunțate la echipă

, după ce a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa cu numărul 8 din SuperLiga. Elevii lui Șumudică au 9 puncte acumulate în acest sezon.

Marius Șumudică, după Universitatea Craiova – Rapid 1-1: „Nu mai am nici voce”

După meci, din teren la partida cu Universitatea Craiova, dar a declarat că rezultatul este unul bun având în vedere că giuleștenii au evoluat în deplasare.

„Sunt mulțumit de efortul pe care l-au depus, parțial. Suntem departe din punct de vedere fizic, suntem departe și din punct de vedere al relațiilor de joc. S-a văzut că cei de la Universitatea Craiova au relații de joc, au jucat împreună, au jucători care pot face diferența 1 contra 1. A fost o deplasare grea, dar am reușit să luăm un punct.

Practic, am doar 7 zile cu echipa. Nu vreau să mă scuz, dar avem mult de muncă și cu siguranță vom crește. Am avut două deplasări, iar din acestea am obținut 4 puncte. Chiar dacă astăzi Iașiul a pierdut, o să vedeți că la Iași se câștigă greu, la fel ca la Craiova. Este o echipă care are relații de joc.

Vreau să le mulțumesc suporterilor care au făcut deplasarea și au venit în număr atât de mare. Trebuie să înțelegem cu toții că acesta este spiritul Rapidului. Toți trebuie să punem umărul la obiectivul pe care îl avem: să ajungem în play-off.

Nu am pierdut, ceea ce este important. 4 puncte în două deplasări grele; din acest punct de vedere, sunt mulțumit. Sunt mulțumit de rezultat, dar nu de joc. Încă nu avem curaj, se vede că putem face mai mult. Nu ținem de minge, trebuie să avem mai mult curaj.

Trebuie să înțelegem că trebuie să trecem peste această barieră. Nici nu mai am voce. Nu se poate. Am controlat jocul timp de 20-25 de minute, am marcat golul și apoi ne-am retras. Asta înseamnă o echipă care vrea să conserve rezultatul. Eu nu vreau asta, va trebui să transform această mentalitate.

În a doua repriză, când am păstrat posesia, nu au mai avut decât acea fază cu Mitriță când practic au scăpat. E clar, este frica de rezultat. Nu e ușor. Și eu pun presiune pe ei, și fanii, toată lumea.

Nu e ușor să preiei o echipă care era pe locul 15-16. Am ridicat-o. Va trebui să ne pregătim foarte bine, vin două meciuri grele. Va trebui să luăm maximul de puncte, să urcăm pe locurile de play-off și să rămânem acolo.”, a declarat Marius Șumudică, după Universitatea Craiova – Rapid 1-1.

Marius Șumudică a vorbit despre starea de sănătate a lui Mattias Kait

Mijlocaș central Mattias Kait figura ca titular pe foaia de joc transmisă inițial pentru partida dintre Universitatea Craiova și Rapid, dar a acuzat amețeli puternice la încălzire și a fost înlocuit.

Marius Șumudică a vorbit despre starea de sănătate a acestuia și a anunțat că sistemul de joc pregătit toată săptămâna la antrenamente a fost dat peste cap în ultimul moment.

„Am rămas și eu surprins de Kait. S-a antrenat și apoi i s-a făcut rău după încălzire. Trebuie să plece și la echipa națională. Ne-a bulversat. Eu am pregătit un sistem de joc care ne-ar fi dat mai mult balans la mijlocul terenului. A trebuit să-l introduc pe Hassani și să schimb sistemul”, a mai declarat Marius Șumudică.

Marius Șumudică a anunțat transferuri noi la Rapid

Tehnicianul de 53 de ani a anunțat că Rapid va mai face transferuri în pauza pentru meciurile echipelor naționale și speră ca acestea să ajute formația giuleșteană să își îndeplinească obiectivele.

„Ne lipsesc jucători. Nu trebuie să ne ascundem, ne lipsesc și transferuri. Cu siguranță, săptămâna asta domnul Șucu și domnul Angelescu fac eforturi. Cred că vor veni 2-3 jucători și atunci cu siguranță vom arăta mai bine.

E foarte greu, e clar că nu suntem ok din punct de vedere fizic. Nu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat înainte. În fiecare zi facem verificări, arătăm rău. Va trebui să lucrăm. Vine pauza și nu avem cum să lucrăm la asta, pentru că îmi pleacă 10 jucători la echipa națională.

Am renunțat la cantonament. O să lucrăm cu ce avem. O să facem și două sesiuni pe zi de antrenament. În ultimele 3 luni, această echipă nu a avut decât 3 zile cu antrenamente duble. Nu se poate. Nu ai cum, nu ai de unde să dai.

Nu vreau să acuz pe nimeni, este colegul meu, un antrenor care a făcut performanță. Fiecare are modul lui de lucru. El dădea o zi liberă la mijlocul săptămânii, eu nu sunt adeptul zilei libere. Trebuie să înțeleagă și să revină la stilul de antrenament cu care cred că sunt obișnuiți.

Săpunaru joacă cu injecție. A ieșit. Vreau să revăd și eu faza; este unul dintre cei mai buni arbitri. Dacă a luat decizia, înseamnă că a fost fault. Mie mi s-a părut ușor acordat.

Jucătorii care vor veni sunt mult peste calitatea a ceea ce se află în momentul ăsta în România. Vom aduce 3 jucători de calitate, mult peste ce se află în România”, a mai declarat Marius Șumudică, după Universitatea Craiova – Rapid 1-1.