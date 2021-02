Marius Șumudică, noi declarații spectaculoase despre situația de la Rizespor: „Arbitrii din Turcia sunt ca polițiștii din România”

Antrenorul Marius Șumudică a vorbit despre situația în care se află la Rizespor și a recunoscut că a vrut să plece după înfrângerea cu Erzurum. A fost întors din drum și a anunțat că vrea să rămână la echipă și în liga a doua.

Rizespor se află într-o situație extrem de delicată, însă antrenorul român este optimist, după ce a reușit să își recupereze mulți dintre jucătorii absenți și să îi aibă pe toți la antrenamente.

Șumudică a anunțat că plănuiește să transfere mulți jucători în vară, dacă reușește să salveze echipa, iar printre ei vor fi câțiva și din Liga 1. Antrenorul a vorbit la superlativ despre Alex Maxim și Constantin Budescu.

Marius Șumudică, noi declarații spectaculoase despre situația de la Rizespor: „Bașcanul mi-a zis că sunt cel mai bun din Turcia”

După ce a plecat de la Gaziantep, formație pe care a reușit să o ducă pe locul 3 în Superliga Turcă, Marius Șumudică a vrut să ia o pauză lungă, însă conducerea lui Rizespor l-a convins să accepte o nouă provocare.

Antrenorul a dezvăluit că lucrurile s-au prezentat de o manieră cu mult diferită față de ce se aștepta el să găsească la un club ce reprezintă orașul în care s-a născut președintele turc Erdogan.

Șumudică a clarificat și întâmplările din ultima vreme. El a fost la un pas să plece de la Rizespor, după înfrângerea cu Erzurum, dar s-a lăsat întors din drum de jucători și de bașcanul turcilor.

„Am vrut să punct la punct unele comentarii care apar în țară și care mă deranjează la un moment dat. Vreau ca oamenii să știe ce se întâmplă cu Șumudică, indiferent că mă simpatizează sau nu. Vreau să pun capăt speculațiilor. Am lăsat Gaziantep pe locul 3 când ne-am despărțit, după o muncă de un an și jumătate. M-am întors în țară pentru a mă recupera mental. Voiam o pauză, voiam să mă recuperez.

N-am avut pauză de atât de mult timp și voiam timp de respiro. Am primit la două zile după niște telefoane de la oameni foarte importanți care mi-au propus proiect de un an și jumătate la Rize. Nu știam situația de la echipă, știam doar că este un club puternic, care aparține orașului în care s-a născut președintele țării și care oferă toate condițiile, așa că am acceptat. M-am lovit aici de niște lucruri pe care rar le-am întâlnit în cariera mea de antrenor.

Am avut, rând pe rând, câte 7-8 jucători cu coronavirus. Doar doi au scăpat. Am avut și doi jucători accidentați, pe Remy și Boldrin. Am pregătit din carantină două meciuri de acasă, cu Gaziantep și Bașakșehir. Când am venit aici, am avut primul meci din Fenerbahce, pierdut dintr-o lovitură liberă inexistentă și cu gol valabil nevalidat. Am pierdut numai din faze fixe apoi.

Cu Erzurum am jucat foarte prost, mi-au lipsit șase titulari, nu am aliniat prima formație. Nu am avut nicio ocazie de a marca, iar adversarii ne-au bătut pe merit, pe drept. Îi felicit și pe această cale. În schimb, după meci m-am simțit rău, am făcut tensiune, dar nimic grav. Nu am putut lua parte la conferința de presă, ceea ce n-am pățit în ușltimii 7-8 ani de zile. Dar nu mă simțeam în stare. Am vorbit cu jucătorii după acest joc și am vrut să mă opresc.

Am simțit că nu pot duce la bun sfârșit proiectul de un an și jumătate. Nu am știut când am venit aici ce se va întâmpla pe parcurs cu îmbolnăvirile. Nici nu știu cum am reușit să scap de corona eu. Am preluat o echipă din mers, cu altă filozofie de joc, cu altă idee de a se antrena. Nu vreau să dau vina pe cine a fost înaintea mea, nu vreau să scot în evidență asta. Dar e o echipă din care 15 jucători termină contractul în două luni de zile. Adică 15 din 22 care sunt la final de contract!

Nici nu s-a discutat cu ei, unii nici nu merită să continue la nivelul primei divizii. Acest lucru este important și pentru mentalul lor, nu știu dacă mai continuă, nu au motivație. Așa că după meciul cu Erzurum am vrut să plec. Dar bașcanul nu a vrut să audă așa ceva, a zis că vrea să meargă mai departe cu mine, că sunt cel mai bun antrenor din Turcia”, a dezvăluit Șumudică la ProX.

Ce planuri de viitor are: „Rămân și dacă retrogradăm, numai că îmi trebuie pașaport!”

Pe cât de bine i-a mers lui Șumudică la Gaziantep, pe atât de dificil îi este acum la Rizespor, club care a ajuns să fie extrem de puternic amenințat de grijile retrogradării. Antrenorul a explicat, însă, ce planuri are pentru viitorul echipei.

El a anunțat că nu se mai gândește la plecare, nici măcar în situația în care echipa sa va retrograda. Șumudică a dezvăluit că plănuiește să schimbe total lotul echipei din vară, dacă reușește să o salveze.

Antrenorul a vorbit și despre arbitrajele din Turcia, despre care a anunțat că nu se va mai plânge, pentru a nu se mai expune eliminărilor. Șumudică a comparat centralii din Superligă cu polițiștii români.

„Încerc în continuare să îmi fac treaba acum și am vrut doar să pun punct speculațiilor. Nu plec nici dacă pierd luni la Ankaragucu. Voi pleca atunci când voi fi demis. Jucătorii au venit cu toții în biroul meu și au zis că nu concep să nu continue cu mine. Această echipă s -a salvat în ultimii ani doar în ultimele meciuri din campionat. Sper să reușesc eu s-o salvez acum mai devreme.

Dacă vrea cineva din România să dea o știre cu Șumudică mă poate suna. Sper din toată inima să salvez echipa, deși e o echipă care nu e formată de mine. Dacă reușesc să îi mențin pe prima scenă, la vară vreau să aduc alți jucători, să construiesc o echipă care să arate ca Gaziantep când eram eu acolo. E complicată lupta pentru salvarea de la retrogradare, oricine bate pe oricine. Acum și-au revenit toți jucătorii, dar suferă, e incredibil că vin jucătorii să îmi spună că ei n-au făcut într-un an și jumătate dueluri 1 contra 1 sau 2 contra 2.

Dar sunt lucruri de care te lovești ca antrenor. Pentru mine e prima oară. Când iei o echipă din mers, e dificil să cunoști jucătorii, să îți implementezi filozofia. Când am ajuns eu aici, câștigaseră un meci din ultimele șapte. Suporterii mă susțin, mi-au scris că sunt mândri că sunt la ei în oraș și că antrenez la Rize. Mă bat până la sfârșit. Și dacă retrogradez, asta este, sunt antrenori mari care au fost puși în situația asta. Nu este în totalitate vina mea, dar voi purta o mare parte din vină. Dar ce au făcut jucătorii m-a mișcat mult, așa că nu îi voi lăsa și cred că ne vom salva.

E greu să rămân și în Liga 2. Pot doar dacă primesc pașaport turc. Cei de la Rize au demarat deja procedurile. Dacă reușesc să iau pașaportul și să pot antrena în Liga 2, este datoria mea și voi rămâne și acolo în încercarea de a-i promova. Nu mă gândesc să dau bir cu fugiții. Foarte mult a cântărit că toată lumea m-a susținut. De la suporteri până la bașcan, plus jucătorii, plus oamenii care lucrează în cadrul clubului. Nu am vrut să vin să schimb tactic prea multe, ei au făcut marcaj om la om până acum și nu am vrut să îi forțez eu să treacă la marcaj în zonă.

Dar acum am avut timp să lucrez cu ei și sunt convins că vom arăta altfel. Vom lupta până la ultima picătură. Din vară, sigur ne vom lupta la primele 10 locuri, pentru că voi încerca să aduc jucători de valoare. Suporterii pătimași de aici merită ca echipa lor să nu sufere la fel ca în ultimii ani de zile. Cu siguranță vor fi jucători din România pe care îi voi aduce. Inclusiv familia îmi spune să trăiesc mai puțin intens, dar ăsta sunt eu, e dificil să mă schimb. Am promis în Turcia că nu voi mai intra în conflict cu niciun arbitru, că deja devenisem un trofeu pentru ei, de abia așteptau să mă dea afară sau să îmi dea galben.

În ultimele două etape am fost dezavantajat. dar nu am avut nicio reacție. Și nu voi mai avea. Arbitrii sunt suverani, n-are rost să ai vreo reacție. Arbitrii sunt ca polițiștii din România, ei au dreptate mereu. Dacă fac eu gălăgie mai multă, îmi creez dușmani și nu are rostul. Sunt convins că împreună cu jucătorii, care încep să revină, vom arăta altfel, iar Rize va rămâne în prima ligă.

Tuturor le era frică de Gaziantep și țin să le transmit tuturor că nu mor caii când vor câinii. Șumudică își va reveni și toată lumea se va teme de ce înseamnă Rizespor. Alex Maxim e un jucător care m-a ajutat mult și pe care l-am ajutat și eu, dar el are un an de contract la Gaziantep și nu știu dacă e posibilă trecerea la Rizespor. E un jucător care mi-a plăcut, la fel ca Budescu. Cu siguranță vor fi jucători pe care îi voi aduce în vară dacă vom rămâne în prima ligă”, a mai declarat Șumudică.