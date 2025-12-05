Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică nu a avut milă de FCSB, după dezastrul de la Arad: „Jalnic. Nu poți să arăți așa”

Marius Șumudică a analizat prestația pe care FCSB a avut-o în grupele Cupei României, în confruntarea cu UTA Arad, pierdută cu 3-0, și a dat verdict clar.
Mihai Alecu
05.12.2025 | 07:00
Șumudică îi critică pe cei de la FCSB după meciul cu UTA
Fostul tehnician de la Rapid nu s-a ferit de cuvinte și a spus că modul în care FCSB s-a prezentat, în special când vorbim de jucătorii mai experimentați, a fost jalnic.

Prestația FCSB-ului cu UTA, sub lupa lui Șumudică: „Jalnic!”

Șumudică declară că lucrurile care se întâmplă la FCSB sunt de neînțeles, asta după ce campioana României a pierdut un nou meci, de data această în Cupa României, cu UTA. Tehnicianul e de părere că drumul trupei lui Gigi Becali în Cupă e aproape de final.

„Echipa a arătat jalnic. Absolut jalnic. FCSB și-a asumat. Jalnică prestația unor jucători la care te aștepți să dea un ritm și să-i tragă pe copii ăia care au intrat. Nu știu ce se întâmplă acolo. E jenant. 3-0 rămâne 3-0. Dacă astăzi Craiova sau Petrolul câștigă, eu cred că e gata. Sunt afară din Cupa României, unde e cel mai ușor să ajungi în cupele europene. Imaginează-ți că nu prinzi play-off-ul și poate joci baraj cu locul 7, poate să fie o echipă puternică.

Poate să fie CFR, poate să fie Oțelul, poate să fie Farul. Tot sezonul îl joci pentru locul 3, după care practic într-un singur meci tu decizi sezonul. Atunci de ce nu valorifici acest drum din Cupă? Să ajungi să câștigi trofeul.  Cu siguranță la sistemul la care e acum o să iasă echipe puternice din grupe. Probabil Dinamo și Hermannstadt se califică din grupa lor”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică nu înțelege strategia echipelor care nu pun preț pe Cupa României

Tehnicianul nu înțelege strategia pe care o au echipele considerate favorite când vine vorba de abordarea meciurilor din Cupa României. Acesta spune că drumul către cupele europene este mult mai ușor dacă triumfi în Cupa României, iar formațiile de top din SuperLiga trebuie să aibă în vedere acest lucru.

„La Hermannstadt, cu tot respectul, nu mai e echipa de anul trecut, pe care am prins-o eu. A pierdut 4 jucători importanți, Ianis Stoica, Murgia și Goncalves, plus Silviu Balaure care e accidentat. Poți să prinzi o echipă ca Hermannstadt în sferturi, care fie că ești Rapid, fie că ești FCSB, pornești cu prima șansă. Asta vă spun, drumul e mai ușor prin Cupă”, a mai spus Marius Șumudică.

Urmează derby-ul cu Dinamo pentru FCSB

Strategia celor de la FCSB, de a lăsa toți titularii la București și de a evolua la Arad cu rezervele și mulți tineri, ar putea să se dovedească una riscantă. În cazul unui eșec cu Dinamo, șansele la un loc de play-off suferă din nou o lovitură, iar speranțele de calificare mai departe în Cupa României au scăzut și ele după confruntarea pierdută cu UTA Arad.

În tur, meciul dintre Dinamo și FCSB a fost unul pe cinste, terminat cu victoria gazdelor, care aveau o serie negativă lungă în fața rivalei bucureștene. Câinii s-au impus, 4-3, după ce Danny Armstrong a reușit un hat-trick, iar Alexandru Musi a punctat și el. Cei doi jucători ai formației alb-roșii au șanse foarte mici să joace acum, la retur, din cauza problemelor medicale.

Șumudică nu s-a ferit de cuvinte după ce FCSB a fost umilită de UTA

