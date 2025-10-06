Marius Șumudică nu a avut milă de Screciu după ce a comis penalty-ul care a decis FCSB – Universitatea Craiova: „Nu ai voie să faci așa ceva”. Reacția în direct a lui Sorin Cârțu

după ce Florin Tănase a transformat cu brio penalty-ul comis de Vladimir Screiu, în urma faultului la Alexandru Stoian. Faza în cauză a fost analizată în direct, iar specialiștii FANATIK au dat verdictul în cazul jucătorului oltenilor.

Marius Șumudică, verdict în cazul lui Screciu

Marius Șumudică a comentat penalty-ul comis de Vladimir Screciu în meciul FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Tehnicianul român a explicat cum trebuia să procedeze fotbalistul oltenilor în duelul cu Alexandru Stoian și l-a pus la zid pentru cum a gestionat faza, mai ales după ce

„Screciu, am spus și după meciul cu Rakow. Nu ai voie niciodată să crezi că tot timpul poți fi primul la minge. Din instinctul de mijlocaș central și din potența asta, că are viteză și tot ce îi trebuie, crede tot timpul că va câștiga duelul cu adversarul și se expune. Acolo, dacă nu te apropii și nu intri în contact, că se duce în margine, nu ai voie să faci greșeala asta. Nu ai voie să faci lucrul ăsta. Îți pui corpul între poartă și adversar și n-ai nicio treabă. Mai ales că avea un copil în față, nu avea forță. Nu ai voie să faci asta, mai ales după greșeala de la Rakow. Dai naștere și ajuți… Dacă nu făceai asta, nu se mai întâmpla nimic!”, a spus Marius Șumudică.

Cârțu a reacționat în direct. Ce a spus despre Vladimir Screciu

Greșeala comisă de Screciu a fost decisivă în ceea ce a însemnat deznodământul partidei. , însă în zadar, întrucât scorul sau decizia luată de Istvan Kovacs nu mai poate fi întoarsă acum. Sorin Cârțu consideră că jucătorul nu trebuia să intervină decisiv asupra adversarului său.

„Era o minge care mergea în lateral, nu era de fault acolo. Nu vreau să intru în analiza lui Screciu, să creez polemici. Se pun titluri iar… Alții fac analiză pe titlu, în loc să facă pe text. Nu știu dacă este într-o pasă proastă…”, a spus Sorin Cârțu.

Horia Ivanovici crede că Mirel Rădoi a greșit cu Vladimir Screciu. Ce aspect a invocat

Moderatorul Horia Ivanovici a vorbit de asemenea despre cazul lui Vladimir Screciu. Acesta a subliniat că fotbalistul a dat cel mai bun randament ca mijlocaș central, așa cum fusese folosit de Edi Iordănescu la echipa națională, ci nu fundaș central, așa cum evoluează sub comanda lui Mirel Rădoi.

„Eu am o cu totul altă părere, apropo de toată analiza asta legată de Screciu. Pentru mine, cât mă pricep eu la fotbal, n-am pretenția că mă pricep cât voi și niciodată nu o să înțeleg fotbalul ca voi care veniți din iarbă și ați jucat la nivel mare, ați antrenat și așa mai departe. Eu cred că în primul și în primul rând Screciu este problema lui Mirel și o să vă spun de ce. Din cel mai bun mijlocaș la închidere pe care România l-a avut și cu care Edi Iordănescu juca titular la echipa națională, pe care îl cheamă Vladimir Screciu, noi l-am transformat, Mirel, în primul rând, l-a transformat în fundaș central.

Eu cred că nu este postul lui Screciu fundaș central, eu cred că postul lui Screciu este mijlocaș la închidere, jucătorul cu care Edi Iordănescu a obținut calificarea la Europene, a jucat titular cu el în cele mai importante partide, Screciu a jucat impecabil, iar pe postul de fundaș central, el are niște vulnerabilități pe care noi le vedem, din păcate, în toată splendoarea lor în ultimele meciuri. Asta-i părerea mea. Screciu este mijlocaș la închidere, nu fundaș central!”, a precizat și moderatorul Horia Ivanovici.

Cârțu îi ia apărarea lui Mirel Rădoi, după ce l-a „transformat” pe Screciu în fundaș central

Sorin Cârțu a intervenit și l-a susținut pe Mirel Rădoi. Fostul mare atacant al oltenilor consideră că Screciu se potrivește mai bine în rolul de fundaș central, așa cum Mirel Rădoi a decis să îl folosească la Craiova.

„Acum să îmi spun și eu părerea. După mine, postul lui acesta este de fundaș central, e opinia mea! După mine, el era restrictiv în poziția de mijlocaș central, se chinuia!”, a fost răspunsul lui Sorin Cârțu.

Andrei Vochin a făcut o paralelă între Vladimir Screciu și Mirel Rădoi din sezonul în care ajungea, ca jucător, în semifinala Cupei UEFA

Andrei Vochin a făcut o comparație interesantă între Vladimir Screciu și Mirel Rădoi, antrenorul său. Oficialul FRF a rememorat perioada de jucător a lui Rădoi, când exista, ca în cazul lui Screciu, întrebarea legată de postul ideal pentru el: mijlocaș central sau fundaș central.

„Edi Iordănescu l-a folosit pe Screciu mijlocaș central. Mie mi se pare că se întâmplă ceva ce am mai trăit acum 20 de ani cu Mirel Rădoi, dacă e mijlocaș central sau fundaș central. Când au ajuns în semifinalele Cupei UEFA, s-au dus cu el mijlocaș central. El cu Paraschiv și în spate erau Goian și cu Ghionea”, a opinat și Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.