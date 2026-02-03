Marius Șumudică nu a mai rezistat! Ce a pățit la ultimul meci din Arabia Saudită: „O decizie nemeritată”

ADVERTISEMENT

Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a obținut un punct în ultima etapă. Partida cu Neom SC s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. La finalul meciului, tehnicianul român a vorbit despre situația formației sale și a spus câteva cuvinte și despre arbitraj.

Doar un punct pentru Al Okhdood în meciul cu Neom SC. Marius Șumudică luptă pentru salvarea de la retrogradare

Marius Șumudică a preluat-o pe Al Okhdood în urmă cu doar câteva săptămâni, iar obiectivul este unul clar: salvarea de la retrogradare. Lupta este una încinsă în Arabia Saudită, în partea de jos a clasamentului, însă antrenorul român speră să reușească să își ducă la bun sfârșit planul pe care și l-a propus.

ADVERTISEMENT

În ultima etapă din campionat, echipa lui Marius Șumudică a scos un punct cu un adversar mult mai valoros. , iar antrenorul român s-a revoltat la final din cauza deciziilor arbitrilor. Formația sa a fost, în opinia tehnicianului, dezavantajată în mai multe momente.

Marius Șumudică, dezamăgit de arbitrajul din Arabia Saudită

La conferința de presă, Marius Șumudică a lăudat ceea ce a văzut în jocul echipei sale, însă nu a rezistat și a comentat și arbitrajul, după ce și-a certat secunzii. Tehnicianul este de părere că Naif Asiri, f

ADVERTISEMENT

„Am muncit din greu și am jucat cu atitudine, motivați de o dorință puternică de a rămâne în campionat. Cu toate acestea, norocul a fost adesea împotriva noastră pe final, așa cum s-a întâmplat în meciurile cu Al-Riyadh, Al-Taawoun și Neom.

ADVERTISEMENT

Nu am obiceiul să comentez deciziile arbitrajului, dar am fost afectați negativ în mai multe meciuri, inclusiv în partida cu Al-Taawoun. Jucătorul nostru, Naif Asiri, a fost eliminat pentru o intervenție obișnuită, o decizie pe care o consider nemeritată.

Nu vorbesc despre nimeni anume, dar ceea ce se cere este respectul pentru echipă. În prezent, avem cinci jucători accidentați și nu avem înlocuitori potriviți. Vom chema jucători tineri din cauza accidentărilor musculare care au afectat echipa ca urmare a programului aglomerat de meciuri. Mai avem 15 meciuri și vom lupta până la sfârșit pentru a rămâne în Liga Profesionistă Saudită”, a declarat Marius Șumudică după meciul cu Neom SC.