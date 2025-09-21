Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică nu are milă de Gigi Becali. „FCSB poate rata play-off-ul. Nu pot avea 7-8 victorii la rând”. De ce a pierdut și la Botoșani

Marius Șumudică a mitraliat-o pe FCSB după ultimele rezultate. Antrenorul român, premoniție sumbră pentru Gigi Becali.
Mihai Dragomir
21.09.2025 | 12:38
Marius Sumudica nu are mila de Gigi Becali FCSB poate rata playofful Nu pot avea 78 victorii la rand De ce a pierdut si la Botosani
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, fără milă la adresa FCSB-ului. Premoniție sumbră pentru patronul Gigi Becali. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB a pierdut un nou meci după 1-3 cu FC Botoșani în deplasare, în etapa a 10-a din SuperLiga. Marius Șumudică, cel care declasare la FANATIK SUPERLIGA că bucureștenii nu vor prinde play-off-ul, n-a avut milă de echipa lui Gigi Becali nici de această dată.

Marius Șumudică n-a avut milă de FCSB după 1-3 cu FC Botoșani

FCSB nu mai găsește calea către victorie și mai ales calea către ieșirea din perioada nefastă în care se află de la startul sezonului. Campioana en-titre pierde puncte etapă de etapă și își diminuează astfel șansele de titlu și de play-off.

Marius Șumudică a analizat situația echipei bucureștene și a identificat principalii factori pentru care rezultatele au dispărut în ultima perioadă. Antrenorul român prevede și mai multe necazuri pentru patronul Gigi Becali, enumerând aspectele care își vor pune amprenta negativ asupra echipei.

„Au cea mai mare problemă, pe care i-am spus-o și lui Gigi Becali, problema underului!”

„Eu m-am lovit de lucrul acesta la Astra, în al doilea an. Am prins play-off-ul, dar campionatul nu era așa echilibrat. În momentul de față, sunt niște echipe intermediare, între locurile ocupate de CFR și FCSB și cele din play-off, care sunt destul de multe și ar trebui ca toate să piardă, iar ele să aibă un parcurs incredibil. Ceea ce nu se poate întâmpla.

FCSB o să joace din 3 în 3 zile, la fel ca Universitatea Craiova, care nu mai poate pierde play-off-ul. FCSB-ului îi va fi greu să prindă. Este supusă multor probleme, accidentări. Este echipa cu cei mai mulți accidentați, iar jocurile din 3 în 3 zile vor crește aceste ritm. În campionat au cea mai mare problemă, pe care i-am spus-o și lui Gigi Becali, problema underului.

„Îi va fi greu FCSB-ului să aibă 7-8 victorii consecutive. Cred că va fi imposibil!”

Acum, nu mai este underul de anul trecut, când nu se simțea la FCSB. Acum, fie e Cercel, care cedează și se accidentează, apare Toma, care nu poate juca niciodată fundaș dreapta. Din cauza acestor improvizații îl elimini pe Crețu, îl pierzi pe Radunovic care e accidentat, în pierzi pe Dawa… Ai pierdut 3 jucători care anul trecut jucau foarte bine. Ai aceste probleme, care vor apăsa, cumulate cu programul infernal îi va fi greu FCSB-ului să aibă 7-8 victorii consecutive. Cred că va fi imposibil.

La CFR, pentru mine este o enigmă ce se întâmplă acolo. Prezintă zi de zi jucători, sunt foarte multe schimbări de la meci la meci, ca la FCSB, nu se poate cristaliza un prim 11 și se pune amprenta pe rezultat. FCSB a jucat pe un teren greu, eu știu ce înseamnă Botoșani acasă. Botoșani, cu Leo Grozavu, au o echipă bine structurată. E greu, cu suporteri, cu teren, cu agresivitatea și dorința lor de autodepășire, cu modul de impunere al lui Leo Grozavu, care pune tot timpul presiune. Au format un club bun, cu o bancă bună, nu au accidentați și au soluții oricând”, a spus inițial antrenorul român.

„Adversarii au simțit miros de sânge la FCSB”

„În momentul de față sunt 12 puncte între Botoșani și FCSB. Este foarte greu să detronezi multe echipe și tu să joci impecabil, în condițiile în care vei juca din 3 în 3 zile.

Bogdan Andone, cumnatul meu, a găsit cheița la FC Argeș, genul FC Botoșani. Nu are mari jucători, dar aflați într-un angrenaj ok și ascultându-și antrenorul sunt o nucă tare. Adversarii au simțit miros de sânge la FCSB”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

 

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
