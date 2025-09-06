Marius Șumudică nu îl menajează deloc pe Louis Munteanu nici după umilința naționalei: „Fotbalul te pedepsește, îmi pare rău de ce talent are”

Mircea Lucescu l-a selecționat pe Louis Munteanu la echipa națională pentru acțiunea din septembrie și a dorit să-l folosească din primul minut în meciul amical cu Canada, pierdut de România cu 0-3. și i-a lăsat locul lui Denis Drăguș. Marius Șumudică este sigur că aceste lucruri se întâmplă în urma

Marius Șumudică nu a avut milă de Louis Munteanu: „Așa se întâmplă când îți iei jucăriile și pleci acasă”

Louis Munteanu este văzut ca o mare speranță a României pe postul de atacant, însă în ultimele săptămâni a avut parte de un regres uriaș. Fotbalistul lui CFR Cluj și-a dorit să prindă transferul vieții în această vară, însă Ioan Varga a ținut foarte mult la prețul său și nu l-a cedat sub suma stabilită.

Supărat pe ceea ce i se întâmplă, Louis Munteanu a refuzat să se mai antreneze și a jucat foarte puțin în acest debut de stagiune, iar Marius Șumudică nu l-a menajat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul este sigur că accidentarea sa de vineri seară se leagă de ultimele evenimente de la echipa de club:

„Uitați ce se întâmplă cu Louis Munteanu. Exact ce zic eu de atâtea emisiuni. Ce înseamnă sincopele astea în pregătire, ce înseamnă atitudinea ta față de fotbal. În momentul în care îți iei jucăriile și pleci și nu mai vii la antrenamente, fotbalul te pedepsește.

Singurul care pierde este el, nu altcineva. Nici echipa națională, că nu stă naționala într-un jucător. Poate patronul de la CFR, pentru că a investit niște bani, dar singurul care pierde este el. Când va înțelege că trebuie să dea mai mult fotbalului, fotbalul îl va răsplăti”, a spus Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„E ca și cum te urci într-un trabant și vrei să ajungi în 30 de minute la Ploiești”

Marius Șumudică este de părere că Louis Munteanu nu are cum să performeze la un nivel foarte bun dacă nu se va antrena serios. Înaintea acțiunii din luna septembrie, fostul antrenor al Rapidului

„În condițiile în care Mircea Lucescu nu avea alte soluții, a încercat să-i dea o mână de ajutor. Mare majoritate a atacanților care joacă în România sunt străini. Atât timp cât ești neantrenat, se întâmplă astfel de lucruri. Când tu ceri organismului să-ți dea mai mult decât poate, n-are de unde să-ți dea. E ca și cum te urci într-un trabant și vrei să ajungi în 30 de minute la Ploiești, n-ai cum, n-are de unde să dea.

Este un tip neantrenat, este un jucător care nu este la o capacitate de nivel maxim încât să ducă un joc de 90 de minute. Dispare mult din joc, se supără, dă din mâini, nu-i convine nimic. Aceste manifestări nu fac decât să-l descarce emoțional. El trebuie să înțeleagă. Îmi pare rău de ce talent are… tot zicem că e tânăr, dar alții… nu stau să-l compar cu Yamal sau cu alții, dar acesta era cel mai bun moment al lui.

Toate lucrurile astea cu 15 milioane, 12 milioane, îl bulversează. Sunt factori externi ce duc la această involuție a lui. În momentul de față el coboară mult față de ce a fost”, a mai declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.