Marius Șumudică nu îl menajează pe fiul patronului de la Rapid! „Băi, Andrei! Șuculeee! Bagă piciorul sub ea!”

Rapid și-a încheiat campania de pregătire din Dubai cu o victorie. Giuleștenii s-au impus cu 1-0 în fața campioanei Chinei, Shanghai Port. Andrei Șucu, fiul acționarului majoritar al clubului, a jucat câteva minute și a ratat o ocazie mare. Marius Șumudică nu l-a menajat deloc.

Rapid – Shanghai Port 1-0

Rapid a triumfat și în amicalul cu Al Hilal United, cu scorul de 13-0, însă a fost învinsă de sud-coreenii de la Ulsan HD.

Andrei Șucu, fiul omului numărul 1 de la Rapid, a semnat primul său contract profesionist și a luat parte la cantonamentul din Dubai. La 16 ani, el pare un jucător cu mare potențial.

Totuși, el a ratat o ocazie importantă în partida cu Shanghai Port. În minutul 85, Șucu a trimis un șut din interiorul careului, însă execuția sa a fost moale și nu a pus mare pericol. Marius Șumudică i-a transmis imediat indicații de pe marginea terenului: „Băi, Andrei! Șuculeee! Bagă piciorul sub ea!”.

Andrei Șucu: „Oriunde am jucat, la Rapid sau la cluburile vechi, mereu am fost caracterizat ca fiind băiatul patronului”

Andrei Șucu recunoaște că resimte o presiune în plus datorită faptului că tatăl său este acționar majoritar la Rapid, însă a declarat că sfaturile primite de la el sunt foarte utile.

„Am venit la Rapid înaintea tatălui meu, am venit când aveam 11 ani, eram la Under 13. E o echipă foarte frumoasă care chiar m-a tratat bine din fiecare punct de vedere. Da, simt o presiune mult mai mare. Oriunde am jucat, la Rapid sau la cluburile vechi, mereu am fost caracterizat ca fiind băiatul patronului.

Sfaturile de la tatăl meu au fost foarte similare cu sfaturile de la antrenori. Mi-a spus că cel mai important este să crezi că poți realiza ceva, apoi să muncești și să te dedici. Am luat-o ca pe un sfat bun și mereu mă folosesc de asta.

Sunt o persoană corectă, nu îmi place să fur sau să mint. Sunt o persoană ambițioasă. Îmi place să-mi depășesc limitele, să muncesc, să mă simt de parcă merit să fiu undeva”, a explicat Andrei Șucu.

Marius Șumudică are încredere în copiii proveniți din academia Rapidului. Andrei Șucu nu a fost singurul junior care a mers în Dubai. Antrenorul echipei le-a dat șansa de a se antrena cu fotbaliștii cu experiență pentru a căpăta încredere.

„Am băgat și copiii. Gazonul este unul excepțional. Testele importante urmează acum. Copiii se antrenează. Andrei nu a venit aici pentru că e băiatul lui Șucu. Ei trebuie să lucreze. Trebuie să vadă ce înseamnă să fii angrenat într-un club de performanță”, a declarat Marius Șumudică.