Marius Șumudică nu mai e antrenorul lui Al-Okhdood! Prima reacție a tehnicianului român după rezilierea contractului. Exclusiv

Răzvan Rădulescu
18.03.2026 | 16:00
Marius Șumudică a rămas fără echipă! Românul a reziliat cu Al-Okhdood. Foto: colaj Fanatik.
Marius Șumudică (55 de ani) și-a reziliat contractul cu Al-Okhdood. FANATIK a aflat în exclusivitate că tehnicianul român a decis să pună stop aventurii din Arabia Saudită. Campion în România cu Astra și CFR Cluj, „Șumi” a oferit o primă reacție, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Marius Șumudică s-a despărțit de Al-Okhdood după mai bine de două luni de la instalare. Tehnicianul român fusese prezentat în Arabia Saudită pe 5 ianuarie 2026. FANATIK a aflat că despărțirea s-a produs pe cale amiabilă.

Ambele părți au ajuns la o înțelegere și nu s-a pus vreo problemă de ordin financiar. Antrenorul român a decis că este nevoie de un șoc la echipă în lupta pentru salvarea de la retrogradare. În cele 14 meciuri pe banca lui Al-Okhdood, Șumudică a adunat două victorii, două egaluri și 10 înfrângeri.

Prima reacție a lui Marius Șumudică după despărțirea de Al-Okhdood

Marius Șumudică a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK după despărțirea de Al-Okhdood. Antrenorul român s-a declarat fascinat de experiența pe care a trăit-o în Arabia Saudită și a lăudat campionatul saudit.

„Da, e adevărat, am închis toate raporturile cu Al Okhdood. Le multumesc celor de acolo, a fost o experiență minunată în Arabia Saudită. E un campionat absolut incredibil, pentru mine a fost o onoare să antrenez într-o competiție cu atâtea vedete, atât jucători, cât și antrenori.

Am luat o echipă din mers, din păcate nu am reușit să ne atingem obiectivele pe termen scurt. Le urez din suflet să se salveze de la retrogradare”, a declarat Marius Șumudică, pentru FANATIK.

Ce urmează pentru Marius Șumudică?! Când revine pe banca tehnică?

În continuare, Marius Șumudică și-a anunțat planurile în ceea ce privește antrenoratul. Tehnicianul care mai are în palmares o Supercupă a României cu Astra a decis că nu va semna cu o altă echipă până la vară. Antrenorul român a dezvăluit că, pe lângă rezultate, problemele familiale l-au convins să renunțe la proiectul din Orientul Mijlociu.

„Sunt liber până în vară, nu o să semnez cu nimeni până atunci. Au contat foarte mult și problemele familiale pe care le am, e vorba de tatăl meu, e de notorietate lucrul acesta.

Am simțit că depărtarea era foarte mare și, pe lângă faptul că nici rezultatele nu erau cele așteptate, mi-am dorit foarte mult să mă întorc acasă, să fiu lângă familie în aceste momente. Sunt un antrenor liber și vom vedea ce va fi în continuare”, au fost cuvintele lui Șumudică.

  • 13 puncte a adunat Al-Okhdood în 26 de etape și ocupă locul 17, penultimul, în clasamentul din Arabia Saudită. 
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
