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La nici 24 de ore după ce a lăsat să se înțeleagă că pleacă de la CFR Cluj, Marius Șumudică (55 de ani) s-a răzgândit. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul a explicat de ce le-a spus jucătorilor că-și dă demisia. Ulterior, anumiți factori l-au făcut pe tehnician să revină și să anunțe că va continua aventura pe banca „feroviarilor”.

Un nou șoc în Gruia: Marius Șumudică s-a răzgândit și nu mai pleacă de la CFR Cluj

Mandatul lui Marius Șumudică (55 de ani) în cel de-a doilea „descălecat” la CFR Cluj a început oficial pe 16 august 2026. Acesta a condus echipa din Ardeal în 15 partide. După duelul cu Oțelul Galați, din etapa a 16-a, antrenorul a anunțat că se va despărți de elevii săi. La nici 24 de ore distanță, „Șumi” și-a schimbat poziția.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Șumudică a fost întrebat direct de Horia Ivanovici . Răspunsul a fost unul surpriză: „Nu!”. Dacă sâmbătă, după victoria cu Oțelul, scor 3-2, antrenorul era decis să se despartă de gruparea ardeleană, noaptea trecută pare că a fost un sfeșnic bun, iar Șumudică și-a schimbat total gândurile. „(n.r. Pleci de la CFR Cluj?) Nu plec de la CFR Cluj în momentul de față… Azi am venit la stadion, am vorbit cu Marian, cu Cipri (Deac). Nu se pune problema ca eu să plec de la CFR Cluj în momentul de față. Dacă asta e întrebarea, eu vă spun: Șumudică continuă la CFR Cluj”.

Pe de altă parte, Șumudică nu ascunde faptul că se confruntă cu unele probleme de ordin personal. Tocmai de aceea, a venit la București pentru a le rezolva. „Este o situație personală, pe care nu vreau să o dezvolt, că aș face rău persoanei respective. Este o problemă personală a mea pe care trebuie să o rezolv, fiindcă sunt cel mai în putere să fac lucrul ăsta. A fost pur și simplu o refulare de-a mea, fiindcă cea mai importantă este familia. Eu am pus fotbalul înaintea familiei, de foarte multe ori. Și importantă este familia. Îmi dau seama că de foarte multe ori mi-am neglijat familia și nu am fost alături de familia mea”.

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De ce le-a spus Șumudică jucătorilor că-și dă demisia

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de sâmbătă seară, imediat după meciul CFR – Oțelul, Șumudică era decis să plece. Antrenorul dezvăluie că a adoptat această strategie din cauza faptului că i-a văzut pe jucătorii săi deconectați. Astfel, a intenționat să producă un șoc și să-i trezească la „realitate”. (n.r. De ce ai dat aceste semnale ieri?) Eram 50 – 50% să stau sau să plec. Vorbisem acasă, știam ce se întâmplă. Vreau să vă spun că am simțit toată săptămâna jucătorii deconectați. I-am văzut că nu sunt concentrați. Chiar am oprit antrenamentul.

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Eu i-am simțit, după cele 3 rezultate: egal cu Dinamo, egal cu U Craiova, egal la Petrolul… simțeam că ei credeau că și-au atins limitele și nu pot trece în cealaltă parte. Am încercat să-i trezesc. Chiar le-am spus așa: ‘Considerați că este ultimul meci al antrenorului vostru. Nu uitați respectul pe care vi l-am dat eu! Am venit în momentul în care aveați trei puncte aici și am urcat unde am urcat, este meritul vostru! Eu v-am acordat respectul și tot ceea de ce ați avut nevoie. E momentul să îmi dați înapoi!’. (n.r. Ai creat un șoc la echipă?) Da, am creat un șoc la echipă înainte de meci. ”, a mai .

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De ce s-a „sucit” Marius Șumudică

După ce și-a anunțat jucătorii că pleacă, pentru Marius Șumudică s-au întâmplat o serie de evenimente care l-au făcut să-și reanalizeze poziția. Tot la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul spune că vestea plecării sale a făcut ca 10 jucători să meargă la el în birou și să-l roage să rămână la echipă. Enorm a contat și relația de prietenie pe care „Șumi” o are cu președintele lui CFR, Marius Copilu.

„Am stat, m-am gândit și noaptea trecută, și am hotărât să continui. Am avut o discuție cu conducerea clubului. Le-am spus despre ce este vorba, m-au înțeles și am decis să mergem mai departe. Zece jucători au intrat la mine în birou după meciul cu Oțelul și mi-au spus: că ‘nu se poate, după tot ce am clădit împreună!’. Am fost extrem de impresionat. (n.r. A contat și asta decisiv?) Da, dar cel mai mult a contat discuția mea cu Marian Copilu. În afară de președintele clubului, acesta este prietenul meu”, adaugă „Șumi”.