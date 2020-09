Marius Șumudică nu renunță la transferul lui Denis Alibec! Ioan Niculae, făcut praf de Giovanni Becali: ”E un miliardar închipuit”

Antrenorul echipei Gaziantep, Marius Șumudică, nu renunță la transferul atacantului Denis Alibec și a dezvăluit ultima ofertă făcută de turci.

În urmă cu câteva zile, tehnicianul anunța că l-a pierdut pe Alibec pentru o sumă infimă, iar negocierile păreau oprite, însă Șumi a reușit să îi convingă pe turci că atacantul face toți banii.

Mai mult, presa din Turcia a scris că internaționaalul român a ajuns la un acord cu privire la contractul pe care îl va avea la Gaziantep și așteaptă ca cele două cluburi să cadă la înțelegere.

Transferul lui Denis Alibec la echipa lui Marius Șumudică e în impas

”Clubul nostru a făcut o ofertă concretă de 800.000 de euro plus 30% dintr-un viitor transfer în următorii trei ani. Este o ofertă extraordinară ținând cont că în iarnă poate fi semnat gratis”, a declarat Marius Șumudică despre transferul lui Denis Alibec.

”Nu cred că domnul Niculae va ceda, a zis că vrea 1,2 milioane de euro. Nu pot să fac politica clubului Astra, dar mi se pare puțin bizar deoarece în două luni și jumătate Alibec poate semna cu oricine”, a mai spus tehnicianul la Pro X.

”La noi, Alibec se poate vinde. Clubul nostru nu ține să-l păstreze pe Alibec, vrea să facă o afacere. Alibec se poate vinde pe minim trei milioane, ceea ce înseamnă că Astra mai câștigă un milion. În plus, Astra scapă și de salariul lui care este destul de mare”, a continuat Șumudică.

Antrenorul celor de la Gazinatep a lăudat prestațiile lui Alibec în cele două meciuri ale echipei naționale: ”Denis să ducă în trei zile două meciuri la un nivel înalt e o surpriză. Dar totul pornește din inimă. Denis a făcut ambele faze, a făcut presing. Alibec este alt Alibec”.

”Eu nu am crezut că jucătorul acesta are nevoie de maturitatea asta. El pare un tip impozant, dar este extrem de sensibil. Când îl vezi pe stradă, așa tatuat zici că e bodyguard la discotecă. M-a ajutat la Astra și vreau să mă revanșez față de el și să-l ajut financiar cât mai are de jucat”, a încheiat Șumudică.

În aceste momente, patronul clubului Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a convocat o ședință de urgență cu toți conducătorii grupării în care se va stabili soarta lui Denis Alibec.

Între timp, fostul agent de jucători Ioan Becali l-a făcut praf pe patronul Astrei: ”Eu cred că patronul Astrei se ține tare pentru că așa a făcut tot timpul. El e un miliardar închipuit, dar care s-a jucat cu fotbaliștii tot timpul.

Jucătorii pentru el au fost mereu un fel de subordonați, neplătiți câte 4-5 luni și plecați când a vrut el. Nu am ce să vorbesc despre acest patron pentru că am experiențe foarte urâte cu dânsul, cu nenumărați jucători.

Fotbaliști aflați la finalul contractului, care și-au făcut datoria și când mai aveau un an li se spunea că dacă nu semnează, nu mai joacă. Niște apucături din-astea, din Evul Mediu. Probabil în Evul în care a trăit acest proprietar al clubului Astra.

Eu l-am cunoscut mai bine la penitenciar. A fost cu mine și mi-am dat seama ce om e. Acolo cunoști oamenii. Când venea la Jilava, era bine, când pleca nici nu ne saluta, nimic.

Sau când îi venea vreun pachet, se ducea în chilia lui și îl mânca singur acolo. Acolo mi-am dat seama cine e cu adevărat acest așa-zis patron, miliardarul numărul 1 al României”.