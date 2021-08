Marius Șumudică nu se gândește la plecare după umilința cu Steaua Roșie: “Am contract doi ani, care e problema?”

CFR Cluj a suferit un eșec dur pe terenul , în meciul tur din play-off-ul Europa League. Campioana României mai are doar șanse teoretice de calificare în grupe, având nevoie de un miracol la Cluj.

Marius Șumudică îi atacă pe jucători după umilința cu Steaua Roșie: “Am luat niște goluri pe greșeli personale”

a spus după meci că este o înfrângere rușinoasă și nu i-a iertat pe elevii săi, acuzând greșeli copilărești pentru golurile încasate de CFR Cluj:

“Un meci în care am avut o prestație rușinoasă din punctul meu de vedere. Este incredibil să facem astfel de cadouri și să primim astfel de goluri. Era un meci echilibrat și le-am dat cadou. Nici nu știu dacă mai trebuie să antrenez ceva.

Am luat niște goluri pe greșeli personale. Suntem obosiți, am jucat cele mai multe meciuri, avem o medie de vârstă destul de înaintată. Am avut și ghinion. S-a accidentat Chipciu, nu a fost nici Păun.

“Nu avem scuze, mie îmi este rușine ca antrenor. Ce să spun?”

Nu avem scuze, mie îmi este rușine ca antrenor. Ce să spun? Este o echipă care nu ne punea nicio problemă, jucau doar minge lungă, dar când iei gol în minutul 5 când le dai mingea, ce să le faci? Cum să le antrenez?

E greu să mai înscriem patru goluri. E science fiction. Este o echipă mai așezată, mai proaspătă. Au câștigat toate duelurile 1 contra 1. Le-am făcut cadou o grămadă de situații. Eu nu le înțeleg. Când trăiești, înveți”.

“De ce să plec de la CFR Cluj? Dacă am ofertă din Turcia, ce? Suntem calificați în Conference League, am doi ani de contract. Care-i problema?”

Antrenorul ardelenilor a spus că nu se gândește la plecare și că este problema conducerii dacă vrea să îl schimbe:

“Nu este problema mea, este problema conducerii dacă vor să mă schimbe. De ce să plec de la CFR Cluj? Dacă am ofertă din Turcia, ce? Suntem calificați în Conference League, am doi ani de contract. Care-i problema?

Nu vreau să acuz pe nimeni, dar sunt greșeli impardonabile. Ce să le zic jucătorilor? Să ridice capul, sunt pe locul 1 în Liga 1.

E diferență mare între ceea ce se întâmplă aici și în Liga 1″.

Returul dintre CFR Cluj și Steaua Roșie Belgrad se dispută joi, 26 august, de la ora 21:30 pe stadionul din Gruia.