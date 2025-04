Marius Șumudică, hohote de plâns în fața stadionului! Antrenorul Rapidului nu-și revine după moartea lui Boupendza. Foto

Marius Șumudică nu a mers la conferința de presă de dinaintea meciului Rapid – U Cluj. . În locul lui Șumudică, la conferință a participat Mattias Kait.

Marius Șumudică, distrus de decesul lui Boupendza: „În acest moment trebuie să-i oferim spațiu antrenorului”

Clipe grele la Rapid înaintea meciului cu U Cluj dinaintea etapei a 5-a din play-off. Cele două se vor înfrunta pe Giulești, sâmbătă, 19 aprilie, de la ora 20:00. Înaintea partidei, alb-vișiniii îi vor aduce un ultim omagiu lui Aaron Boupendza, cel care a jucat în Grant timp de 3 luni și jumătate în actuala stagiune. Boupendza venise la Rapid strict la dorința lui Marius Șumudică.

Conferința de presă a început cu Alexandru Pașcanu, după care jurnaliștii îl așteptau pe Marius Șumudică. În locul său a apărut însă .

„Deoarece Mister nu trece printr-o perioadă atât de bună, având în vedere situația din ultimele zile, Mati [Kait] va răspunde întrebărilor voastre”, a explicat Cornelia Vlădan, ofițerul de presă al Rapidului.

După conferința de presă premergătoare meciului Rapid – Universitatea Cluj, Marius Șumudică a fost surprins plângând în hohote pe scările din fața stadionului.

În fața arenei din Giulești, suporterii au adus lumânări și flori pentru Aaron Boupendza, fostul atacant al Rapidului. Înconjurat de mai mulți membri din staff, Șumudică s-a pus în genunchi și a început să plângă în hohote.

Mijlocașul eston a vorbit și el despre moartea lui Aaron Boupendza. Vârful gabonez s-a stins din viață după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din China.

„Este dificil. Nu doar pentru mine, ci pentru echipă, pentru club, pentru staff. Să afli astfel de vești este șocant pentru toți. Prima dată când am auzit nu am vrut să credem că este adevărat, dar la câteva ore distanță s-a confirmat. Încă este un mare șoc pentru noi toți.

Ne afectează pe toți. Știm cu toții că antrenorul avea o relație bună, apropiată cu el. Este de înțeles că îi este greu. În acest moment trebuie să-i oferim spațiu antrenorului, a fost o întâmplare tragică.

Ce putem face noi, ca jucători, este să câștigăm meciul de mâine, pentru antrenor, pentru noi, pentru suporteri și pentru Aaron. Trebuie să fim ca o familie în acest moment.

Sper că ne va motiva pe toți. Aaron a făcut parte din echipa noastră. OK, nu mult timp, dar după cele 3-4 luni în care a fost alături de noi face parte din familia Rapid. Vrem să câștigăm meciul pentru el și pentru noi, având în vedere că sunt 3 puncte esențiale”, a transmis Mattias Kait.

„Orice loc de muncă te solicită mental”

Kait a explicat cum a decurs ședința de pregătire a Rapidului după ce jucătorii și staff-ul tehnic au aflat de tragedia lui Boupendza. „Toată lumea a venit la antrenament ca de obicei, apoi am aflat ce s-a întâmplat. Ne-a fost greu, dar am făcut un fel de antrenament. Abia jucaserăm și urma să avem un alt meci, așa că am făcut un fel de antrenament”.

„Orice loc de muncă te solicită mental. Trebuie să fii puternic mintal, de asta avem și psihologi sportivi. Nu este o rușine să apelezi la ei. Poți trece prin perioade dificile, așa că trebuie să fii pregătit să te confrunți cu ele. De asta avem psihologi.

A fost un jucător foarte bun, și fanii au văzut din ziua 1 că este un fotbalist bun, înțelegea foarte bine fotbalul, avea o tehnică foarte bună. În Dubai am stat la aceeași masă, era mereu într-o stare bună. Cred că și el ar vrea să ieșim pe teren mâine și să demonstrăm că suntem o familie unită, să obținem cele 3 puncte”, a adăugat estonul.

Întreg clubul Rapid e în doliu după dispariția lui Aaron Boupendza, care s-a stins la vârsta de 28 de ani. Pe scările de la stadionul Giulești au fost depuse lumânări și flori în amintirea fostului atacant, pe care Șumudică îl antrenase și la Al-Shabab.

a oferit imagini emoționante cu antrenorul în vârstă de 54 de ani, care era ca un tată pentru Boupendza. Venit să îl omagieze pe gabonez, Șumudică s-a prăbușit în genunchi și a plâns în hohote, în timp ce colegii încercau să îl consoleze.